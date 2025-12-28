पंजाब में महिला दोस्त ने युवक को घर बुलाकर बनाया बंधक, कपड़े उतार कर क्लिक किए अश्लील फोटो; फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे पैसे
राजविंदर कौर उर्फ रज्जी ने दोस्त जसपाल सिंह जज को तरनतारन स्थित अपने घर बुलाया। वहां उसे बंधक बनाकर कपड़े उतरवाकर फोटो-वीडियो बनाए गए। ब्लैकमेल कर 85 ...और पढ़ें
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। शहर की गुरु अर्जन देव कॉपंजाब में महिला दोस्त ने युवक को घर बुलाकर बनाया बंधक, कपड़े उतार कर क्लिक किए अश्लील फोटो; फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे पैसे लोनी में रहती राजविंदर कौर उर्फ रज्जी ने अपने साथियों से मिलकर दोस्त को घर बुलाकर पानी पिलाया। फिर मुंह पर थप्पड़ जड़ते हुए कमरे में बंधक बनाकर कपड़े उतार फोटो व वीडियो बनाई। जिसके बलबूते 85 हजार रुपये ऐठ लिए।
उक्त गिरोह के चंगुल से छुटकर आए जसपाल सिंह उर्फ जज ने पुलिस को शिकायत दी। जिसके आधार पर दो महिलाओं समेत आठ के खिलाफ रविवार को थाना सिटी में केस दर्ज किया गया। एएसआई गुरप्रीत सिंह ने एक को बकायदा गिरफ्तार कर लिया।
विस हलका खडूर साहिब के गांव पंडोरी गोला निवासी जसपाल सिंह उर्फ जज ने बताया कि बाठ रोड पर उसका दोस्त सुखमनदीप सिंह रहता है। जिसने गुरु अर्जन देव कालोनी (मोहल्ला जसवंत सिंह तरनतारन) में रहती राजविंदर कौर उर्फ रज्जी के साथ उसकी दोस्ती करवाई। रज्जी अक्सर जज का फोन पर हाल-चाल पूछने लगी। 25 नवंबर को राजविंदर कौर रज्जी ने जसपाल सिंह जज को अपने घर बुलाया। शाम सात बजे बताए पते पर जज पहुंचा।
उस समय रज्जी के घर में एक अन्य महिला गुरमीत कौर निवासी गली वकील सवरन सिंह वाली (तरनतारन) भी मौजूद थी। कमरे में बिठाकर रज्जी ने पानी का गिलास पकड़ाया। जज ने पानी पीकर अभी गिलास रखा ही था कि छह युवक जिनमें गुरमीत कौर का पति मनवीर सिंह के अलावा अरुण सिंह गोरी, अंग्रेज सिंह अंश (गली मलाइयां वाली), लवप्रीत सिंह लब्बू, सोनी, सोढी (मोहल्ला जसवंत सिंह) व एक अज्ञात वहां आ धमके।
जज को पहले थप्पड़ मारे गए, फिर कमरे में बंधक बनाकर कपड़े उतारकर नग्न हालत में फोटो व वीडियो बनाई गई। युवक की जेब से 75 हजार की राशि (जो उसने गाड़ी ठीक करवाने लिए आढ़ती से ली थी) छीन ली। रज्जी ने एक लाख की मांग करते कहा कि अगर पैसे न दिए तो दुष्कर्म का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज करवाएगी। इतना ही नहीं वीडियो व फोटो वायरल कर दी जाएगी।
उक्त गिरोह से छुटकारा पाने लिए जज ने अपने भाई गुरप्रीत सिंह से दस हजार की मांग की व कहा कि फौजी ढाबे पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें पैसे दे देना। तय समय पर गुरप्रीत सिंह फौजी ढाबे पर पहुंचा।
इतनी देर में दो युवक आए व उक्त राशि ले गए। इसके बावजूद 40 हजार की और राशि मांगी गई। एक युवक ने जज के माथे पर पिस्तौल तानकर कहा कि अगर पुलिस को शिकायत की तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। उक्त गिरोह के चंगुल से छुटकर जसपाल सिंह जज वापस लौट आया। जिसके बाद पुलिस को लिखित शिकायत की गई।
एक को मौके पर धरा
सब डिविजन तरनतारन के डीएसपी सुखबीर सिंह ने कहा कि जसपाल सिंह जज द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। जिस दौरान फौरी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी अमरीक सिंह ने मौके पर ड्यूटी अधिकारी एएसआई गुरप्रीत सिंह को भेजा। उक्त गिरोह के सभी सदस्यों के नाम पता करने के बाद मुदई के बयान दर्ज किए गए।
जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गुरमीत कौर के पति मनवीर सिंह पुत्र जगीर सिंह निवासी गली वकील सवरन सिंह वाली मोहल्ला नानकसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है।
