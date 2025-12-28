पंजाब उद्योग में लेबर संकट गहराया, 30 प्रतिशत तक उत्पादन प्रभावित; स्किलड़ लेबर न आने से बढ़ रही परेशानी

मुनीश शर्मा, लुधियाना। पंजाब के औद्योगिक सेक्टर में इन दिनों लेबर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। उद्योग संगठनों के अनुसार कई यूनिट्स में उत्पादन 30 प्रतिशत तक घट चुका है। खासकर इंजीनियरिंग, साइकिल इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स और हैंड-टूल सेक्टर इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

उद्योगपतियों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गृह राज्य लौट गए थे, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बावजूद अब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। पंजाब के उद्योगों में कार्यरत कुल लेबर का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बिहार से संबंधित बताया जा रहा है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति ने उत्पादन व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।

स्थिति को और गंभीर बनाने वाला एक कारण मौजूदा शादी-ब्याह का सीजन भी है। इस दौरान श्रमिक अपने निजी कार्यों के चलते लंबी छुट्टियां ले लेते हैं। वहीं कई श्रमिक अब पंजाब लौटने के बजाय अपने गृह राज्यों में ही रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। उद्योग जगत का मानना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तेजी से हो रहे विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलने से श्रमिकों का पलायन रुक गया है, जिसका असर पंजाब की इंडस्ट्री पर साफ दिखाई दे रहा है।

निटवियर क्लब के प्रधान विनोद थापर ने कहा कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी, तो आने वाले महीनों में ऑर्डर पूरे करना और भी मुश्किल हो सकता है। खासकर एक्सपोर्ट से जुड़े यूनिट्स पर इसका ज्यादा दबाव है, क्योंकि समय पर सप्लाई न होने से अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों का भरोसा कमजोर हो सकता है।