बठिंडा में रिश्ते हुए तार तार... प्रवासी मजदूर ने अपनी सगी नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना थर्मल एरिया अधीन रहने वाले एक प्रवासी मजदूर ने अपनी सगी नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया। मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपित मजदूर भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी अनुसार थाना थर्मल एरिया अधीन एक प्रवासी मजदूर परिवार रहता है। जब प्रवासी मजदूर के माता-पिता काम पर चले गए, तो उसके बाद मजदूर ने घर पर मौजूद अपनी सगी नाबालिग बहन से दुष्कर्म कर दिया। घटना बीते दिनों की बताई जा रही।

जब पीड़िता के माता पिता मजदूरी करके घर वापस आए, तो उसने अपने साथ भाई द्वारा की गई घटना के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पीड़िता को लेकर उसके माता-पिता थाना थर्मल पहुंचे, जहां पर पुलिस ने पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान दर्ज करने के बाद आरोपित मजदूर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।