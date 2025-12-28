दुबई भेजने के नाम पर 3.30 लाख की ठगी, इमिग्रेशन सेंटर संचालक पर केस दर्ज
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर: फिरोजपुर पुलिस ने एक इमिग्रेशन सेंटर के संचालक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुबई भेजने के नाम पर एक युवक को फर्जी वीजा और फ्लाइट टिकट पकड़ा दिया। इसके लिए पीड़ित युवक से 3 लाख 30 हजार रुपये ठग लिए।
दुबई भेजने का दिया झांसा
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी अभिषेक पुत्र राम तीर्थ गोल्डन एनक्लेव फेज-2 फिरोजपुर शहर का निवासी है। वह नामदेव चौक स्थित 'इंग्लिश हेल्पलाइन इमिग्रेशन सेंटर'का संचालन करता है। उसने पीड़ित शरणजीत को भरोसे में लेकर दुबई भेजने का झांसा दिया।
3 लाख 30 हजार रुपये हड़पे
इसके बदले में उसने 75 हजार रुपये गूगल पे के जरिए और 2 लाख 55 हजार रुपये नगद, यानी कुल 3 लाख 30 हजार रुपये हड़प लिए। शरणजीत ने बताया कि इमिग्रेशन संचालक ने उसे फर्जी वीजा और फर्जी टिकट थमा दी और विदेश भेजने के नाम पर ठगी की।
इमिग्रेशन सेंटर संचालक पर FIR
इस मामले में थाना सिटी फिरोजपुर पुलिस ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल एक्ट 2014 की धारा 13 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। डीएसपी सिटी सुखविंदर सिंह ने बताया कि कसूरी गेट निवासी युवक शरणजीत उर्फ बब्बू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को एसएसपी की मंजूरी मिलने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है।
जांचकर्ता सुखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने शरणजीत के बयानों के आधार पर आरोपी अभिषेक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
