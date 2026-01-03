328 पावन स्वरूप मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, मोरिंडा में एसजीपीसी के पूर्व कर्मचारी के घर छापेमारी, सील किया
जागरण संवाददाता, रूपनगर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले में जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में अमृतसर से आई विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मंगलवार सुबह रूपनगर के मोरिंडा के नजदीकी गांव रतनगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। एसआईटी ने एसजीपीसी के पूर्व कर्मचारी परमदीप सिंह खटरा के घर पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया है।
जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम सुबह करीब 7:30 बजे गांव रतनगढ़ पहुंची। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचते ही घर को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। टीम ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए।
सरकार ने उठाए सख्त कदम
यह कार्रवाई पंजाब सरकार द्वारा 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले में दर्ज एफआईआर के तहत की जा रही है। इस मामले में शिरोमणि कमेटी के कुल 16 अधिकारी और कर्मचारियों को नामजद किया गया है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष और गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो विभिन्न जिलों में संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
सर्च के बारे में जानकारी सांझा नहीं की
सूत्रों के अनुसार एसआईटी को इस छापेमारी के दौरान कोई अहम सुराग मिला या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार किया।
बताया जा रहा है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है और इसे लेकर संगत में भी भारी रोष है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी छापेमारी व गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
