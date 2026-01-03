328 पावन स्वरूप मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, मोरिंडा में एसजीपीसी के पूर्व कर्मचारी के घर छापेमारी, सील किया

जागरण संवाददाता, रूपनगर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले में जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में अमृतसर से आई विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मंगलवार सुबह रूपनगर के मोरिंडा के नजदीकी गांव रतनगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। एसआईटी ने एसजीपीसी के पूर्व कर्मचारी परमदीप सिंह खटरा के घर पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया है।

जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम सुबह करीब 7:30 बजे गांव रतनगढ़ पहुंची। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचते ही घर को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। टीम ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए।

बताया जा रहा है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है और इसे लेकर संगत में भी भारी रोष है।