    अमृतसर में ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, अचानक बिना देखे मोड़ काटा, युवक की मौत

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:06 PM (IST)

    ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ले जाते हुए पुलिस।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के एयरपोर्ट रोड पर वरिष्ठ पत्रकार हरजीत सिंह ग्रेवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब वे खबर की कवरेज के लिए एयरपोर्ट रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राजस्थान से आए ट्रक ने बिना देखे कट मार दिया। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक राजस्थान से आया था। एयरपोर्ट पर रश होने के बाद भी वह काफी तेजी से उसे चला रहा था।  तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक बिना साइड देखे मोड़ काट लिया। जिसकी चपेट में हरजीत सिंह ग्रेवाल आ गए। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।

    सीनियर पत्रकार हरजीत सिंह ग्रेवाल। 

    ट्रक ड्राइवर को लोगों ने भागते पकड़ा 

    घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से उसे उसके हेल्पर समेत पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे अब पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रक चालक और हेल्पर को हिरासत में ले लिया गया है और मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    घटनास्थल पर मौजूद ट्रक। 

    तीन बच्चों व पत्नी को पीछे छोड़ गए हरजीत

    करीब 44 वर्षीय हरजीत सिंह ग्रेवाल अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके अचानक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, साथी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है और इसे पत्रकार जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

