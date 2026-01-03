अमृतसर में ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, अचानक बिना देखे मोड़ काटा, युवक की मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के एयरपोर्ट रोड पर वरिष्ठ पत्रकार हरजीत सिंह ग्रेवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब वे खबर की कवरेज के लिए एयरपोर्ट रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राजस्थान से आए ट्रक ने बिना देखे कट मार दिया। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक राजस्थान से आया था। एयरपोर्ट पर रश होने के बाद भी वह काफी तेजी से उसे चला रहा था। तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक बिना साइड देखे मोड़ काट लिया। जिसकी चपेट में हरजीत सिंह ग्रेवाल आ गए। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।