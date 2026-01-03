Language
    पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को मिले दो नए अतिरिक्त न्यायाधीश, पेंडिग केसों का जल्द होगा निपटारा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:59 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दो न्यायिक अधिकारियों, रमेश चंद्र दिमरी और नीरजा कुलवंत कौर कलसन, को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया ह ...और पढ़ें

    पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को मिले दो नए अतिरिक्त न्यायाधीश (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने हरियाणा के दो न्यायिक अधिकारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।

    कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारी रमेश चंद्र दिमरी और नीरजा कुलवंत कौर कलसन को हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के साथ हाई कोर्ट की कार्यरत संख्या बढ़कर 61 हो गई है,

    जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 85 है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की 16 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर की गई हैं। हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों को देखते हुए इन नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 4,20,880 है, जो जनवरी 2025 में दर्ज 4,32,227 मामलों की तुलना में 11,347 कम है।

     