विदेश जाने के बजाए फूलों की खेती को चुना; अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ परिवार का सहारा बनी मानसा की अमनजीत

परविंदर बराड़, मानसा। अक्सर बेहतर भविष्य की तलाश में युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन गांव कुलरियां की अमनजीत कौर ने नई मिसाल पेश की है। उन्होंने विदेश जाने का रास्ता चुनने की जगह अपनी मेहनत और सूझबूझ से नया रास्ता चुना। आईलेट्स करने के बावजूद विदेश जाकर परिवार को सेटल करने के बजाय अमनजीत ने अपनी ही जमीन पर खेती कर न केवल परिवार का सहारा बनीं, बल्कि अपनी पढ़ाई का खर्च भी खुद उठाने लगीं।

फूलों की खेती का उनका यह निर्णय आज उनकी जिंदगी को नई दिशा दे चुका है। गांव कुलरियां निवासी किसान जीता सिंह के पास करीब सवा दो एकड़ जमीन है, जिससे दो बेटों और एक बेटी वाले परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। 25 वर्षीय अमनजीत कौर ने भी विदेश जाने के लिए आईलेट्स किया था, लेकिन कमजोर आर्थिक हालात के चलते यह सपना पूरा नहीं हो सका। इसी दौरान गांव के गुरुद्वारा साहिब में फूलों की सजावट करते हुए उनके मन में फूलों की खेती का विचार आया, जिसने उनकी सोच और भविष्य दोनों बदल दिए।

धान-गेहूं की आमदनी के बराबर फूलों से कमा रही अमनजीत उनके उगाए गए फूल बरेटा, बुढलाडा, मानसा, सुनाम, बठिंडा, जाखल और लुधियाना जैसे शहरों में भेजे जा रहे हैं। गेंदा फूल साल में तीन बार तोड़ा जाता है, जिससे करीब 40 हजार रुपये तक की बचत हो जाती है, जो एक एकड़ धान-गेहूं की आमदनी के बराबर मानी जाती है। अमनजीत बागवानी विभाग के लगातार संपर्क में हैं और विभाग की ओर से उन्हें समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी मिलता है।