बटाला के भाजपा जिला अध्यक्ष निगम की नई वार्डबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे; स्टे जारी किया, 3 फरवरी को अगली सुनवाई

जागरण संवाददाता, बटाला। भाजपा के जिला अध्यक्ष व पार्षद हरसिमरन सिंह हीरा वालिया ने अपने अन्य पार्षद साथियों के साथ मिलकर बटाला नगर निगम की नई वार्डबंदी को रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और स्टे जारी किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 तय की गई है।

इस संबंध में भाजपा पार्षद और जिला अध्यक्ष हरसिमरन सिंह हीरा वालिया ने कहा कि पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी कथित तौर पर सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए गैर-कानूनी तरीके से नगर निगम की नई वार्डबंदी कर रही है। पार्षद और अध्यक्ष हीरा वालिया ने कहा कि नगर निगम के हाउस की कल हुई मीटिंग में नई वार्डबंदी को एकमत से खारिज कर दिया गया, क्योंकि बटाला नगर निगम के 50 वार्डों में न तो वोटरों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ी है और न ही नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कोई और इलाका जोड़ा गया है।

प्रधान हीरा वालिया ने कहा कि नगर पालिका की नई वार्डबंदी को लेकर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें जिले के डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम के मेयर, नगर निगम के कमिश्नर, हलके के विधायक और सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को शामिल करना जरूरी है। बटाला निगम की नई वार्डबंदी को लेकर सारे तथ्य माननीय हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जज साहिबान के सामने हाई कोर्ट के सीनियर वकील प्रदीप बजाज ने रखे।