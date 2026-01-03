Language
    कपूरथला महिला हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी, मोटरसाइकिल पर नजर आए हमलावर; घर में घुस मारी थी गोलियां

    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:29 PM (IST)

    हमलावर सीसीटीवी में दिखने के बाद पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला के मोहल्ला सीनपुरा क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक महिला के घर में घुसकर फायरिंग मामले में हुई 40 वर्षीय महिला हिम्मतप्रीत कौर उर्फ हेमा की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस घटना में आरोपियों की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें अब पुलिस के हाथ लगी हैं।

    घटना के बाद पुलिस द्वारा खंगाले गए आसपास के सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा गया है कि दो युवक एक बाइक पर सवार होकर इलाके में आते और वारदात के बाद तेजी से फरार होते नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार फुटेज में आरोपियों के हुलिए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी पहचान में मदद मिलने की उम्मीद है।

    वही सूत्र यह भी बताते हैं कि पुलिस के ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीम ने बाइक के नंबर तथा आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल के आधार पर जांच करते हुए आरोपियों की पहचान भी कर ली है। जिनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है।

    लूट के मकसद से पहुंचे थे हमलावर

    गौर हो कि शुक्रवार शाम के समय मोहल्ला सीनपूरा में दो बाइक सवारो द्वारा एक महिला के घर में जबरन घुसकर आरोपियों ने जबरन घर में घुसकर फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक कुल चार गोलियां चलाई गई थीं, जिनमें से एक गोली हेमप्रीत कौर को लगी, जबकि तीन हवाई फायर किए गए थे।

    गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी से मिली तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अलग-अलग टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

    मृतका का पति और बेटा कनाडा में रहते हैं। अचानक हुई इस वारदात ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, वहीं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

