    चंडीगढ़: ट्रेजरी और सहायक ट्रेजरी अधिकारियों की भर्ती के लिए 25 को होगी मुख्य परीक्षा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:23 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लोक सेवा आयोग ने ट्रेजरी आफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी आफिसर के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्री में क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों को अब फाइनल परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

    25 जनवरी को मुख्य परीक्षा होगी। आयोग ने साल 2023 में ट्रेजरी आफिसर के पांच और असिस्टेंट ट्रेजरी आफिसर के 30 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 28 अप्रैल 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि थी।

    ट्रेजरी आफिसर के लिए जनरल के लिए दो, एससी के लिए एक, बीसीए के लिए एक और ईडब्ल्यूएस के लिए एक पद आरक्षित है। असिस्टेंट आफिसर के 30 पदों में जनरल के लिए 16, एससी के लिए छह, बीसीए के लिए चार, बीसीबी के लिए एक और ईडब्ल्यूएस के लिए तीन पद आरक्षित हैं।