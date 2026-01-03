अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन; आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस को लेकर की गई सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नववर्ष की शुरुआत के बाद आने वाले धार्मिक त्योहारों और गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर द्वारा विशेष कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह अभियान अमृतसर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक जांच की गई।

पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों के साथ- साथ प्लेटफॉर्म, पार्किंग एरिया और आसपास के संवेदनशील स्थानों को कवर किया गया। अभियान के दौरान हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की गहनता से जांच की गई। यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई और उनके पहचान पत्रों की भी जांच की गई। पुलिस ने संदिग्धों को मूल्यांकन अपने डाटाबेस से भी किया।