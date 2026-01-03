Language
    अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन; आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस को लेकर की गई सुरक्षा कड़ी

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:33 PM (IST)

    अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अमृतसर रेलवे स्टेशन पर विशेष कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। इस अभियान का उद्देश्य ...और पढ़ें

    अमृतसर रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वायड चेकिंग करते हुए।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। नववर्ष की शुरुआत के बाद आने वाले धार्मिक त्योहारों और गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर द्वारा विशेष कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह अभियान अमृतसर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक जांच की गई।

    पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों के साथ- साथ प्लेटफॉर्म, पार्किंग एरिया और आसपास के संवेदनशील स्थानों को कवर किया गया। अभियान के दौरान हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की गहनता से जांच की गई। यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई और उनके पहचान पत्रों की भी जांच की गई। पुलिस ने संदिग्धों को मूल्यांकन अपने डाटाबेस से भी किया। 

    यात्रियों की जांच करते हुए पुलिस टीम। 

    डॉग स्क्वायड ने भी की चेकिंग

    डॉग स्क्वायड भी इस दौरान चैकिंग के लिए मौजूद रहा। दो ट्रेंड डॉग्स ने पूरे रेलवे स्टेशन और प्लेटफाॅर्म पर चेकिंग की। ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या लावारिस सामान की जांच की जा सके। खास तौर पर पार्सल एरिया के आसपास चैकिंग की गई। ये पूरा अभियान तकरीबन 5 घंटे चला।  

    संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना मकसद

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि, संदिग्ध हरकत या असामाजिक तत्वों की मौजूदगी को समय रहते रोकना है। विशेष रूप से त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों के दौरान रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।

    ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने रेलवे पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और कुछ वाहनों की तलाशी भी ली गई। हालांकि इस दौरान किसी भी आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

