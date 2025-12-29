पंजाब में जहरीले फोर्टिफाइड तेल की रिपोर्ट से हुआ खुल्लासा, अत्याधिक मात्रा में विटामिन-D मिलाया गया, छापेमारी में हुई रिकवरी

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब और कोलकाता तक फैली एक मेडिकल और खाद्य सुरक्षा जांच में आखिरकार उस जहरीले तथाकथित “फोर्टिफाइड” तेल के सोर्स का पता चल गया है, जिसकी वजह से पंजाब के कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गए थे।

यह मामला तब सामने आया था, जब राजपुरा (पटियाला) के छह लोग, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे, गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेहत अधिकारियों के अनुसार, मरीजों में लगातार उल्टियां, अत्यधिक कमजोरी और चेतना में बदलाव (अल्टर्ड सेंसोरियम) जैसे गंभीर लक्षण पाए गए। पीजीआई में जांच के दौरान पता चला कि इन मरीजों के शरीर में विटामिन-डी का स्तर जानलेवा रूप से अधिक था। इस स्थिति को हाइपर विटामिनोसिस-डी कहा जाता है, जिससे खून में कैल्शियम की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ गई और किडनी पर भी गंभीर असर पड़ा।

हडि्डयों को मजबूत करने के दावे कर लुभाया गया फतेहगढ़ साहिब और राजपुरा क्षेत्र में संचालित कथित “मिक्सिंग यूनिट्स” में तेल के मूल पैकेट खोले गए और उनमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन-डी मिलाया गया। इसके बाद इस जहरीले मिश्रण को ढीली बोतलों में भरकर एक स्थानीय नकली ब्रांड के नाम से बेचा गया।

लोगों का भरोसा जीतने के लिए बोतलों पर “हड्डियों के लिए फोर्टिफाइड” जैसे दावे लिखे गए और उन पर फर्जी एफएसएसएआई मंजूरी के निशान भी लगाए गए।