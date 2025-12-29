कांगड़ा वैली कार्निवाल में शिरकत करेंगे बब्बू मान, भारी भीड़ की उम्मीद; हटाई गईं कुर्सियां

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। बब्बू मान के लिए धर्मशाला पुलिस मैदान में भीड़ उमड़ सकती है। अधिक लोगों के आने की संभावना को देखते हुए आयोजक प्रशासन ने मंच के सामने बीआइपी व बीबीआइपी कुर्सियों को छोड़कर डोम में लगी पीछे की सभी कुर्सियां हटा दी है।

वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंच व डोम के बिल्कुल सामने लगे मिक्की माउस व जंपिंग ट्वाय को सीढ़ियों के पास से हटा दिया है। वहीं, पुलिस मैदान के मुख्य द्वार के सामने पार्क हो रहे वाहनों को भी हटा दिया है।

अभी से पुलिस मैदान के आस पास की सड़क में वाहनों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। कचहरी से पुलिस मैदान के लिए बड़े वाहनों को भी संध्या के दौरान जाने से रोकने की तैयारी है।

दिन में ही कुर्सियों को श्रमिकों ने पंडाल से हटा दिया और कहा कि उन्हें पंडाल को खाली करने के निर्देश मिले हैं। वहीं बीबीआइपी एरिया सहित मंच के पास बैरिकेट्स को बढ़ा दिया गया है।

पंजाबी गायक बब्बूमान भी धर्मशाला पहुंच चुके हैं और अपने चाहने वालों को धर्मशाला में कांगड़ा कार्निवाल में पहुंचने के लिए इंटरनेट पर संदेश दिया है। ज्यादा भीड़ उमड़ने की उम्मीद होने के चलते प्रशासन ने अपनी तरफ से सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं।