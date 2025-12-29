लुधियाना के होटल में युवक ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 18 दिन बाद थी शादी तय

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के रायकोट के सिमर होटल के एक कमरे में जलालदीवाल गांव के एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच को शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक ने खुद को अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी है।

युवक की पहचान गुरबीर सिंह उर्फ कमल के रूप में हुई है। रविवार रात कमल अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल था। देर रात वह अपने दोस्तों को कार में जलालदीवाल गांव छोड़कर वापस होटल के कमरे में आ गया। मृतक के दोस्तों ने जानकारी दी कि वे अकसर सिमर होटल आता रहता था और यहां आकर पार्टियाें में शामिल होता था।