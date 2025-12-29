Language
    लुधियाना के होटल में युवक ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 18 दिन बाद थी शादी तय

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    लुधियाना के रायकोट स्थित सिमर होटल में गुरबीर सिंह उर्फ कमल नामक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह जलालदीवाल गांव ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के रायकोट के सिमर होटल के एक कमरे में जलालदीवाल गांव के एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच को शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक ने खुद को अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी है।

    युवक की पहचान गुरबीर सिंह उर्फ कमल के रूप में हुई है। रविवार रात कमल अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल था। देर रात वह अपने दोस्तों को कार में जलालदीवाल गांव छोड़कर वापस होटल के कमरे में आ गया। मृतक के दोस्तों ने जानकारी दी कि वे अकसर सिमर होटल आता रहता था और यहां आकर पार्टियाें में शामिल होता था। 

    12

    मृतक की फाइल फोटो। 

    शादी तय होने के बाद से रहता था परेशान

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, कमल के परिवार ने उसका विवाह तय कर दिया था। शादी 16 जनवरी को होनी थी। शादी की तारीख तय होने के बाद से ही कमल मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उसके दोस्तों के अनुसार वह लगातार रोता रहता था। सोमवार सुबह कमल ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि शादी तय होने के बाद से वह काफी उदास रहने लगा था।

    थाना रायकोट की पुलिस ने कमरा किया सील

    घटना की सूचना मिलते ही रायकोट सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। यह सवाल भी उठ रहा है कि अपने गांव से लौटने के बाद कमल रायकोट के बरनाला चौक स्थित सिमर होटल में क्यों रुका, जबकि जलालदीवाल गांव कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। डीएसपी रायकोट हरजिंदर सिंह और सिटी पुलिस स्टेशन इंचार्ज गुरसेवक सिंह ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है।

    डीएसपी हरजिंदर सिंह ने बताया कि जिस कमरे में यह घटना हुई है, उसे सील कर दिया गया है। एक दिन पहले ही पिस्टल लाइसेंस रिन्यू हुआ था और वह सदर थाने से अपना पिस्टल रिलीज करवा कर ले गया था।

