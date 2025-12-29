Language
    मोहाली में सेक्टर-87 के विस्तार में पचड़ा, 502 एकड़ जमीन को लेकर गमाडा और किसानों में टकराव

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    गमाडा मोहाली में सेक्टर-87 का विस्तार करने और सेक्टर-101 व 103 में औद्योगिक पार्क बनाने के लिए छह गांवों की 502 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर रहा है। किसान इ ...और पढ़ें

    नानूमाजरा, संभालकी, मानक माजरा, सोहाना, दुराली और सनेटा गांवों की जमीन एक्वायर की जानी है।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथाॅरिटी (गमाडा) सेक्टर-87 को बढ़ाना चाहता है और सेक्टर-101 और 103 में अल्ट्रा-माडर्न इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाना है। इसके लिए छह गांवों में करीब 502 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्रोसेस तेज कर दिया है, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं।

    स्कीम के तहत, नानूमाजरा, संभालकी, मानक माजरा, सोहाना, दुराली और सनेटा गांवों की जमीन एक्वायर की जानी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तीन मेंबर वाली टीम इन छह गांवों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। टीम के मुताबिक, यह रिपोर्ट एक महीने के अंदर गमाडा को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी।

    दुराली और सनेटा गांवों में जमीन एक्वायर करने को लेकर भारी नाराजगी है। दुराली के सरपंच मलकीत सिंह और दूसरे गांववालों ने गमाडा को लिखकर आपत्ति दी है, जिसमें कहा गया है कि खेती ही उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया है और वह अपनी उपजाऊ ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते।

    दूसरी तरफ, कुछ गांववालों ने कहा है कि जमीन कुछ शर्तों पर दी जानी चाहिए। उनकी मुख्य मांगें हैं कि गांव को 200 फीट चौड़ी सड़क से जोड़ा जाए, नौकरी में लोकल युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, रेड लाइन के बाहर बने घरों को मान्यता दी जाए, लैंड पूलिंग के तहत मिलने वाली 1200 गज जमीन को बढ़ाकर 2000 गज किया जाए।