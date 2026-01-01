चुनावी ड्यूटी के दौरान घायल व मृत शिक्षकों के लिए मुआवजे की मांग, डीसी पटियाला से मिली अध्यापक यूनियन

जागरण संवाददाता, पटियाला। जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के दौरान सामने आई प्रशासनिक कमियों और दुर्घटनाओं का शिकार हुए शिक्षकों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिला पटियाला की समूह अध्यापक जत्थेबंदियों की एक अहम बैठक प्रीति यादव, डिप्टी कमिश्नर पटियाला के साथ आयोजित हुई।

बैठक में डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के सूबा प्रधान विक्रमदेव सिंह, गवर्नमेंट टीचर यूनियन के कंवल नैण व दीदार सिंह (पटियाला), हरविंदर सिंह (डीटीएफ), एससीबीसी टीचर यूनियन से गुरप्रीत सिंह, ईटीयू से मनोज घई, डीटीएफ दिग्विजयपाल से तलविंदर सिंह खरोड़ तथा अध्यापक दल से प्रवीण कुमार सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, धुंध के कारण हुए सड़क हादसे में पटियाला जिले से संबंधित घायल शिक्षकों गुरविंदर सिंह और परमजीत कौर को उचित मुआवजा देने तथा इलाज की अवधि के दौरान वेतन सहित छुट्टी प्रदान करने का मुद्दा भी उठाया गया।