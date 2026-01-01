सूचना के बाद केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में चला सर्च ऑपरेशन; मोबाइल फोन, चार्जर व सिम बरामद

जागरण संवाददाता, तरनतारन। नववर्ष की आमद से पहले केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब की सुरक्षा को भेदने की गंभीर कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, जेल के बाहर से कुछ अज्ञात लोगों ने बड़े स्तर पर मोबाइल फोन और सिम कार्ड जेल परिसर के भीतर फेंके। जिसके बाद जांच शुरू हुई।

घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार को जेल प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया। सब डिविजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब के सुपरिटेंडेंट मनजीत सिंह को सूचना मिली थी कि जेल के बाहर से संदिग्ध लोगों ने कुछ पैकेट जेल के अंदर फेंके हैं।