सूचना के बाद केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में चला सर्च ऑपरेशन; मोबाइल फोन, चार्जर व सिम बरामद
जागरण संवाददाता, तरनतारन। नववर्ष की आमद से पहले केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब की सुरक्षा को भेदने की गंभीर कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, जेल के बाहर से कुछ अज्ञात लोगों ने बड़े स्तर पर मोबाइल फोन और सिम कार्ड जेल परिसर के भीतर फेंके। जिसके बाद जांच शुरू हुई।
घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार को जेल प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया। सब डिविजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब के सुपरिटेंडेंट मनजीत सिंह को सूचना मिली थी कि जेल के बाहर से संदिग्ध लोगों ने कुछ पैकेट जेल के अंदर फेंके हैं।
इस सूचना के आधार पर सहायक सुपरिटेंडेंट केवल सिंह को साथ लेकर जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
चलाया गया सर्च अभियान
सर्च अभियान के दौरान जेल के दो अलग-अलग स्थानों से कुल 33 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, चार डाटा केबल, दो चार्जर और तीन हेडफोन बरामद किए गए। बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि जेल के भीतर बंद कैदियों को अवैध रूप से संचार सुविधा मुहैया कराने की साजिश रची गई थी।
डीएसपी अतुल सोनी के अनुसार, मौके पर पहुंचे एएसआई अर्जन सिंह और बलजिंदर सिंह ने बरामद सभी सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह सामान किसने और किन उद्देश्यों से जेल परिसर में फेंका।
पूछताछ कर गैंग का लगाया जा रहा पता
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है और आरोपियों की पहचान की कोशिशें जारी हैं। इतना ही नहीं, जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचे, इसकी जाकनकारी भी ली जा रह है। वहीं, जेल प्रशासन ने भी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा और निगरानी को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं।
