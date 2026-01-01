नशा करने से रोका, चाची के घर में घुस कर दिया हमला, दो लोगों पर केस दर्ज, एक अरेस्ट
मोगा में नशा करने से रोकने पर एक युवक, साजन सिंह, पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों, सुखचैन सिंह और उसके साथी, के ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोगा। मोगा के थाना सिटी साउथ क्षेत्र में नशा करने से रोकने पर एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को काबू कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।
पुलिस को दी गई शिकायत में साजन सिंह निवासी हाकम का अगवाड़ मोगा ने बताया कि बुक्कन वाला रोड स्थित उसकी चाची के मकान के आगे कुछ युवक अकसर नशा करते थे। इससे मोहल्ले के लोगों को परेशानी होती थी और माहौल खराब हो रहा था। साजन सिंह ने कई बार इन युवकों को वहां नशा न करने के लिए समझाया और रोका था।
तेजधार हथियार से किया हमला
शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी बात से नाराज होकर सुखचैन सिंह उर्फ सुखा अपने एक अन्य साथी के साथ मौके पर आया और साजन सिंह पर किरच (तेजधार हथियार) से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में साजन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया।
आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया और तुरंत इलाज के लिए मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पुलिस ने जांच की शुरू
घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सिटी साउथ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाना सिटी साउथ के हवलदार हरजिंदर सिंह ने बताया कि साजन सिंह की शिकायत के आधार पर सुखचैन सिंह समेत उसके एक अन्य साथी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को काबू कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
नशाखोरी के खिलाफ सख्त पुलिस
हवलदार हरजिंदर सिंह ने कहा कि इलाके में नशाखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नशा करने या इसका विरोध करने वालों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि उनके आसपास नशे से जुड़ी कोई गतिविधि नजर आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।
