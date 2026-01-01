नशा करने से रोका, चाची के घर में घुस कर दिया हमला, दो लोगों पर केस दर्ज, एक अरेस्ट

जागरण संवाददाता, मोगा। मोगा के थाना सिटी साउथ क्षेत्र में नशा करने से रोकने पर एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को काबू कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में साजन सिंह निवासी हाकम का अगवाड़ मोगा ने बताया कि बुक्कन वाला रोड स्थित उसकी चाची के मकान के आगे कुछ युवक अकसर नशा करते थे। इससे मोहल्ले के लोगों को परेशानी होती थी और माहौल खराब हो रहा था। साजन सिंह ने कई बार इन युवकों को वहां नशा न करने के लिए समझाया और रोका था।