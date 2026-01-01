Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नववर्ष पर गुरदासपुर में गुरुद्वारा श्री चंद जी टाहली साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अरदास से गूंजा गुरु घर

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:51 PM (IST)

    नववर्ष के अवसर पर गुरदासपुर के गुरुद्वारा श्री चंद जी टाहली साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग गुरु घर पहुंचे और ...और पढ़ें

    Hero Image

    अरदास और कीर्तन के साथ हुआ नए साल का स्वागत (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। नववर्ष के पावन अवसर पर गुरुद्वारा साहिब श्री चंद जी टाहली साहिब में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। नए साल की शुरुआत करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और माथा टेककर गुरु घर में हाजिरी लगाई। श्रद्धालुओं ने नए वर्ष में सभी की भलाई, देश में अमन-चैन, आपसी भाईचारे और खुशहाली के लिए अरदास की।

    इस अवसर पर गुरुद्वारा टाहली साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। रागी जत्थों द्वारा गुरु बाणी का मधुर कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिससे संगत भाव-विभोर हो गई। कीर्तन के माध्यम से श्रद्धालुओं को गुरु साहिब के उपदेशों पर चलने, सेवा, सिमरन और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कीर्तन की दिव्य ध्वनि से पूरा गुरुद्वारा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में सराबोर हो गया। नववर्ष की खुशी में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर लंगर छका, वहीं सेवादारों ने निस्वार्थ भाव से सेवा निभाई। लंगर के दौरान समानता, एकता और भाईचारे की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

    गुरुद्वारा साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि नए साल की शुरुआत गुरु घर आकर करने से मन को शांति मिलती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। कई श्रद्धालु परिवार सहित गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

    दिन भर गुरुद्वारा टाहली साहिब में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। नववर्ष को लेकर गुरुद्वारा परिसर में विशेष सजावट भी की गई थी। कुल मिलाकर नए साल का स्वागत गुरुद्वारा टाहली साहिब में धार्मिक उल्लास, श्रद्धा और सेवा भावना के साथ किया गया।