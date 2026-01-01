बठिंडा में 524 ग्राम हेरोइन सहित आरोपी गिरफ्तार, सप्लाई का प्लान फेल

जागरण संवाददाता, बठिंडा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 524 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को काबू किया है। यह कार्रवाई थाना सिविल लाइन के एसएचओ हरजीवन सिंह की अगुआई में भागू रोड टी-प्वाइंट पर की गई, जहां पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक्टिवा सवार युवक को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 524 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पकड़े गए आरोपित की पहचान हरबंस नगर वासी राहुल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपित हेरोइन आगे सप्लाई देने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।

मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी यह हेरोइन कहां से लेकर आया था और इसे किसे सप्लाई की जानी थी।

इसके साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जांच में सामने आया है कि आरोपित पहले डबवाली क्षेत्र में रहता था, लेकिन कुछ समय से बठिंडा में रह रहा था।

आरोपित को यह गलतफहमी थी कि बड़े शहर में रहकर वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहेगा, लेकिन सिविल लाइन थाना पुलिस की सतर्कता ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा।