श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर विशाल नगर कीर्तन, सुविधा के लिए रूट डायवर्ट, हेल्पलाइन नंबर जारी

जागरण संवाददाता, जालंधर। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जालंधर शहर में विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। नगर कीर्तन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए कमिशनरेट ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं और कई मार्गों को डायवर्ट किया गया है।

जानकारी के अनुसार नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मुहल्ला गोबिंदगढ़ से आरंभ होगा। यह नगर कीर्तन एसडी कॉलेज, भारत सोडा फैक्ट्री, रेलवे रोड–मंडी फैटनगंज, गुरुद्वारा दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन, मिलाप चौक, फगवाड़ा गेट शहीद भगत सिंह चौक, पंज पीर चौक, खिंगड़ा गेट पहुंचेगा।

यहां से आगे गुरुद्वारा श्री सिंह सभा अड्डा हुशियारपुर, माई हीरा गेट, भगवान वाल्मीकि गेट, पटेल चौक, सब्जी मंडी चौक, जेल चौक, बस्ती अड्डा चौक, भगवान वाल्मीकि चौक (ज्योति चौक), रैनक बाजार और मिलाप चौक से होते हुए पुनः गुरुद्वारा श्री दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन पहुंचेगा।