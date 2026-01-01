Language
    श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर विशाल नगर कीर्तन, सुविधा के लिए रूट डायवर्ट, हेल्पलाइन नंबर जारी

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:49 PM (IST)

    नगर कीर्तन में किसी को परेशाना ना हो, इसके लिए रूट डायवर्ट किया गया है।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जालंधर शहर में विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। नगर कीर्तन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए कमिशनरेट ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं और कई मार्गों को डायवर्ट किया गया है।

    जानकारी के अनुसार नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मुहल्ला गोबिंदगढ़ से आरंभ होगा। यह नगर कीर्तन एसडी कॉलेज, भारत सोडा फैक्ट्री, रेलवे रोड–मंडी फैटनगंज, गुरुद्वारा दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन, मिलाप चौक, फगवाड़ा गेट शहीद भगत सिंह चौक, पंज पीर चौक, खिंगड़ा गेट पहुंचेगा। 

    यहां से आगे गुरुद्वारा श्री सिंह सभा अड्डा हुशियारपुर, माई हीरा गेट, भगवान वाल्मीकि गेट, पटेल चौक, सब्जी मंडी चौक, जेल चौक, बस्ती अड्डा चौक, भगवान वाल्मीकि चौक (ज्योति चौक), रैनक बाजार और मिलाप चौक से होते हुए पुनः गुरुद्वारा श्री दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन पहुंचेगा।

    कमिशनरेट ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नगर कीर्तन के दौरान सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक उक्त मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। श्रद्धालुओं और आम जनता की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

    भीड़ से बचने के लिए डायवर्ट रूट का करें इस्तेमाल

    ट्रैफिक पुलिस ने मदन फिल्लौर मिल चौक, अलास्का चौक, टी-प्वाइंट रेलवे स्टेशन, इकहरी पुली, दमोरिया पुल, किशनपुर चौक रेलवे फाटक, दोआबा चौक रेलवे फाटक, पटेल चौक, वर्कशॉप चौक, कपूरथला चौक, चिक-चक चौक, लक्ष्मी नारायण मंदिर मोड़, फुटबाल चौक, शक्ति नगर टी-प्वाइंट, नकोदर चौक, स्काईलार्क चौक, प्रीत होटल मोड़, मखदूमपुरा गली (फुल्लांवाला चौक), प्लाजा चौक, कंपनी बाग चौक (पीएनबी चौक), मिलाप चौक और शास्त्री मार्केट चौक को डायवर्ट रूट के तौर पर चिन्हित किया है।

    ट्रेफिक समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

    ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नगर कीर्तन के निर्धारित मार्गों से बचते हुए वैकल्पिक लिंक मार्गों का प्रयोग करें, ताकि जाम की स्थिति न बने। किसी भी ट्रैफिक समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 0181-2227296 जारी किया गया है।

