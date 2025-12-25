पटियाला में दो विभिन्न सड़क हादसों में एक युवती की मौत, चार घायल; अज्ञात वाहन मार गए टक्कर
जागरण संवाददाता.पटियाला। पटियाला में दो विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत और चार व्यक्तियों घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवई शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थलों से जानकारियां जुटा रही है, ताकि अज्ञात वाहनों की पहचान हो सके और आरोपियों तक पहुंचा जा सके।
इसी के तहत थाना सिविल लाइन पटियाला पुलिस को दी शिकायत में अर्चना निवासल न्यू मनोज कालोनी जस्सियां रोड लुधियाना ने बताया कि बीती 24 दिसंबर को रात करीब साढ़े 12 बजे वह अपनी सहेली साक्षी और मिनाक्षी के साथ स्कूटी पर सवार होकर वाईपीएस चौक पटियाला के पास जा रही थी।
इसी दौरान अज्ञात ड्राइवर ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार और लापरवाही से लाकर उन्हें टक्कर मार दी। जिसके चलते दुर्घटना में मीनाक्षी की मौत हो गई जबकि वह खुद और उसकी सहेली साक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामले संबंधी कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन ड्राइवर खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी
वहीं मामले की जांच कर रही चौकी अफसर कालोनी इंचार्ज नवदीप कौर ने बताया कि इलाके सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जिनके आधार पर वाहन की पहचार कर आरोपित खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस शिकायतकर्ता के आधार पर एफआईआर दर्ज कार्रवाई शुरू कर चुकी है।
दूसरा हादसा गांव बुढ़नपुर में हुआ
वहीं थाना सनौर में दर्ज दूसरे मामले संबंधी पुलिस को दी शिकायत में आकाश निवासी वाल्मीकि नगर नजदीक लवकुश गेट शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि बीती 21 दिसंबर को शाम करीब 4.12 बजे वह अपने चाचा लखन कुमार के साथ स्कूटी पर सवार होकर गांव बुढ़नपुर के पास जा रहा था।
इसी दौरान आरोपित ड्राइवर ने अपनी कार तेज रफ्तार और लापरवाही से लाकर उसमें टक्कर मार दी। जिसके चलते दुर्घटना में वह और उसके चाचा घायल हो मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन ड्राइवर खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
