पटियाला में दो विभिन्न सड़क हादसों में एक युवती की मौत, चार घायल; अज्ञात वाहन मार गए टक्कर

जागरण संवाददाता.पटियाला। पटियाला में दो विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत और चार व्यक्तियों घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवई शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थलों से जानकारियां जुटा रही है, ताकि अज्ञात वाहनों की पहचान हो सके और आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

इसी के तहत थाना सिविल लाइन पटियाला पुलिस को दी शिकायत में अर्चना निवासल न्यू मनोज कालोनी जस्सियां रोड लुधियाना ने बताया कि बीती 24 दिसंबर को रात करीब साढ़े 12 बजे वह अपनी सहेली साक्षी और मिनाक्षी के साथ स्कूटी पर सवार होकर वाईपीएस चौक पटियाला के पास जा रही थी।

इसी दौरान अज्ञात ड्राइवर ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार और लापरवाही से लाकर उन्हें टक्कर मार दी। जिसके चलते दुर्घटना में मीनाक्षी की मौत हो गई जबकि वह खुद और उसकी सहेली साक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामले संबंधी कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन ड्राइवर खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।