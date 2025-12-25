Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटियाला में दो विभिन्न सड़क हादसों में एक युवती की मौत, चार घायल; अज्ञात वाहन मार गए टक्कर

    By Gaurav Sood Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    पटियाला में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुर ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोड एक्सीडेंट।

    जागरण संवाददाता.पटियाला। पटियाला में दो विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत और चार व्यक्तियों घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवई शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थलों से जानकारियां जुटा रही है, ताकि अज्ञात वाहनों की पहचान हो सके और आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी के तहत थाना सिविल लाइन पटियाला पुलिस को दी शिकायत में अर्चना निवासल न्यू मनोज कालोनी जस्सियां रोड लुधियाना ने बताया कि बीती 24 दिसंबर को रात करीब साढ़े 12 बजे वह अपनी सहेली साक्षी और मिनाक्षी के साथ स्कूटी पर सवार होकर वाईपीएस चौक पटियाला के पास जा रही थी।

    इसी दौरान अज्ञात ड्राइवर ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार और लापरवाही से लाकर उन्हें टक्कर मार दी। जिसके चलते दुर्घटना में मीनाक्षी की मौत हो गई जबकि वह खुद और उसकी सहेली साक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामले संबंधी कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन ड्राइवर खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- नशे के खिलाफ गुरदासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्करी करती एक महिला रंगे हाथ धराई

    पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

    वहीं मामले की जांच कर रही चौकी अफसर कालोनी इंचार्ज नवदीप कौर ने बताया कि इलाके सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जिनके आधार पर वाहन की पहचार कर आरोपित खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस शिकायतकर्ता के आधार पर एफआईआर दर्ज कार्रवाई शुरू कर चुकी है।

    यह भी पढ़ें- जालंधर में पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, दादेवाल-हैरी चट्‌ठा गैंग का सदस्य घायल, दो आरोपित काबू

    दूसरा हादसा गांव बुढ़नपुर में हुआ

    वहीं थाना सनौर में दर्ज दूसरे मामले संबंधी पुलिस को दी शिकायत में आकाश निवासी वाल्मीकि नगर नजदीक लवकुश गेट शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि बीती 21 दिसंबर को शाम करीब 4.12 बजे वह अपने चाचा लखन कुमार के साथ स्कूटी पर सवार होकर गांव बुढ़नपुर के पास जा रहा था।

    इसी दौरान आरोपित ड्राइवर ने अपनी कार तेज रफ्तार और लापरवाही से लाकर उसमें टक्कर मार दी। जिसके चलते दुर्घटना में वह और उसके चाचा घायल हो मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन ड्राइवर खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- अमृतसर में घर से सोने के जेवर उड़ा ले गए चोर, CCTV में वारदात कैद होने के बाद गिरफ्तार