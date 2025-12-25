Language
    नशे के खिलाफ गुरदासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्करी करती एक महिला रंगे हाथ धराई

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:18 PM (IST)

    थाना बहरामपुर पुलिस ने एक महिला, सिरोज बाला, को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। एएसआई तिलक राज ने गश्त के दौरान उसे सांसिया मोहल्ला, बहरामपुर में उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    थाना बहरामपुर पुलिस ने एक महिला, सिरोज बाला, को 6750 एमएल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। थाना बहरामपुर की पुलिस ने एक महिला को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है।

    एएसआइ तिलक राज ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त दौरान आरोपित सिरोज बाला निवासी सांसिया मोहल्ला बहरामपुर को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया।

    आरोपी महिला के पास से 6750 एमएल अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

