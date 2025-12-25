नशे के खिलाफ गुरदासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्करी करती एक महिला रंगे हाथ धराई
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। थाना बहरामपुर की पुलिस ने एक महिला को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है।
एएसआइ तिलक राज ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त दौरान आरोपित सिरोज बाला निवासी सांसिया मोहल्ला बहरामपुर को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया।
आरोपी महिला के पास से 6750 एमएल अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
