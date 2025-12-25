अमृतसर में घर से सोने के जेवर उड़ा ले गए चोर, CCTV में वारदात कैद होने के बाद गिरफ्तार
पंजाब के खडूर साहिब के गांव नागोके में मुख्तार सिंह के घर से चोर सोने के जेवर और घड़ियां चुरा ले गए। जब मुख्तार सिंह ब्यास से वापस आए तो उन्होंने घर क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खडूर साहिब। गांव नागोके निवासी मुखतार सिंह दवाई लेने लिए ब्यास गए थे। शाम को चार बजे घर वापस लौटने पर देखा कि सामान बिखरा पड़ा था।
सीसीटीवी कैमरे चैक करने पर अज्ञात लोग घर में घूमते दिखाई दिए। सामान चैक करने पर पता चला कि सोने की बालियां, एक लेडीज सैट, तीन रिंग्स, तीन लेडीज घड़ियां, चार जैंट्स घड़ियां, एक एलईडी चोरी हो चुकी थी।
मुखतार सिंह ने थाना वेरोवाल की पुलिस को सूचित किया। एएसआइ लखविंदर सिंह ने पड़ताल दौरान खडूर साहिब निवासी मंगल सिंह मंगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
जिसने माना कि दो साथियों की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।
