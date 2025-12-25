जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के बुलंदपुर क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात दादेवाल गैंग के सदस्यों के बीच बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपित पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो पिस्तौल भी बरामद की हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जालंधर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दादेवाल गैंग से जुड़े दो बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नूरपुर क्षेत्र के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में नाकाबंदी कर घेराबंदी की। जब पुलिस ने संदिग्धों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो दोनों आरोपितों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित कुख्यात गैंगस्टर दादेवाल और हैरी चट्ठा गैंग से जुड़े हुए हैं। बटाला में व्यापारी पर की थी फायरिंग प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित हाल ही में बटाला में एक व्यापारी पर फायरिंग की घटना में शामिल थे। इस घटना के बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं।