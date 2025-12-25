Language
    जालंधर में पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, दादेवाल-हैरी चट्‌ठा गैंग का सदस्य घायल, दो आरोपित काबू

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:14 PM (IST)

    जालंधर के बुलंदपुर क्षेत्र में पुलिस और दादेवाल गैंग के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपित गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने उनक ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटनास्थल पर जांच करने पहुंची पुलिस।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के बुलंदपुर क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात दादेवाल गैंग के सदस्यों के बीच बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपित पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो पिस्तौल भी बरामद की हैं।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार जालंधर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दादेवाल गैंग से जुड़े दो बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नूरपुर क्षेत्र के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में नाकाबंदी कर घेराबंदी की। जब पुलिस ने संदिग्धों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो दोनों आरोपितों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

    16

    घायलों को एंबुलेंस में अस्पताल लेकर जाते हुए पुलिस।  

    पुलिस कार्रवाई में एक घायल

    पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक आरोपित गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपित को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरा आरोपित मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हड़बड़ाहट में वह गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित कुख्यात गैंगस्टर दादेवाल और हैरी चट्ठा गैंग से जुड़े हुए हैं।

    बटाला में व्यापारी पर की थी फायरिंग

    प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित हाल ही में बटाला में एक व्यापारी पर फायरिंग की घटना में शामिल थे। इस घटना के बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ की जा रही है, ताकि गैंग के अन्य सदस्यों, हथियारों की सप्लाई और हालिया आपराधिक वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जालंधर और आसपास के जिलों में गैंगस्टरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

    इस अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़, हथियारों की बरामदगी और नेटवर्क को तोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

