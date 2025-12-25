पंजाब पुलिस के एएसआई के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, सरपंच के फोन से आया मैसेज, धीरे-धीरे निकाल गए 2 .62 लाख
पंजाब पुलिस के एएसआई जतिंदरपाल सिंह के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई, जिसमें उनके खाते से 2.62 लाख रुपये निकाले गए। साइबर क्राइम सैल मामले की जांच कर रही है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब पुलिस के एएसआई जतिंदरपाल सिंह का मोबाइल हैक करके बैंक खाते से 2 लाख 62 हजार 302 रुपये की राशि निकाल ली गई। एसएसपी के आदेश पर साइबर क्राइम सैल द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना साइबर क्राइम में केस दर्ज किया गया है।
विधानसभा हलका खडूर साहिब के गांव कल्ला निवासी अवतार सिंह के लड़के जतिंदरपाल सिंह ने बताया कि वह पंजाब पुलिस में फतेहाबाद चौकी में बतौर एएसआइ तैनात है। 23 अगस्त की रात को उसके मोबाइल नंबर 84270-65175 पर फतेहाबाद के सरपंच के व्हाट्सएप से एक मैसेज आया।
जिसे एएसआइ ने क्लिक कर दिया। मैसेज क्लिक होते ही जतिंदरपाल सिंह के मोबाइल पर बैंक खाते से संबंधित एक रुपया निकल गया। एएसआइ ने यह सोचते हलके में लिया कि शायद एसएमएस का एक रुपया काटा गया है। कुछ देर बाद जतिंदरपाल सिंह का मोबाइल हैक हो गया।
5 दिन रहा मोबाइल फोन हैक
पीड़ित एएसआई के मुताबिक लगातार पांच दिन मोबाइल हैक रहा। एक ओटीपी आया। जिसको सिलेक्ट कर बैठा। व्हाट्सएप पर आए एक लिंक के साथ यह ओटीपी सिलेक्ट होते ही मोबाइल हैक हो गया। 28 अगस्त तक उसके खाते में केवल 300 रुपये बचे।
एएसआइ जतिंदरपाल सिंह ने बताया कि उसने अपने खाते में विदेश रहती बेटी की फीस भुगतान लिए पैसे जमा करवा रखे थे। बैंक जाकर विवरण मांगा तो पता पता कि उसके खाते से 2 लाख 62 हजार 302 रुपये की राशि निकल चुकी थी।
अब कीपैड मोबाइल पर आए जतिंदरपाल
जतिंदरपाल सिंह ने बताया कि गांव के सरपंच का मोबाइल पहले हैक हुआ। जिसके बाद मेरा मोबाइल भी हैक हो गया। मेरी व्हाट्सएप डीपी पर पंजाब पुलिस की वर्दी वाली फोटो लगी थी। मुझे उस समय व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान नोन लिखा हुआ मैसेज मिला।
मैंने समझा कि किसी वाकफियत वाले शख्स का चालान कट गया है और वह मेरी मदद लेना चाहता है। इस दौरान एएसआइ जतिंदरपाल सिंह ठगी का शिकार हुए। अब संबंधित कंपनी को हैक हुआ मोबाइल वापस करके कीपैड वाला मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं। एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि साइबर क्राइम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके अगलेरी पड़ताल की जा रही है।
अमूल कंपनी का सामान देने के नाम पर 81,750 रुपये ठगे
इसके साथ ही तरनतारन में ठगी का एक और मामला भी सामने आया। जिसमें हलका खेमकरण के गांव दयालपुरा निवासी सुखजिंदर सिंह को मनोज गोयल नामक शख्स ने ठगी का शिकार बनाया। 30 जुलाई को दी शिकायत नंबर 3607 में सुखजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि मनोज गोयल निवासी अमृतसर रोड तरनतारन ने उसे अमूल कंपनी का सामान देने के नाम पर उक्त राशि दी, लेकिन निर्धारित समय पर सामान मुहैया नहीं करवाया।
पैसे वापस मांगने पर आनाकानी की जाने लगी। थाना साइबर क्राइम सैल की एएसआइ कंवलजीत कौर ने पड़ताल के बाद मनोज गोयल को आरोपित बनाते केस दर्ज कर लिया। आरोपित की गिरफ्तारी बाकी है।
