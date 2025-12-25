पंजाब पुलिस के एएसआई के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, सरपंच के फोन से आया मैसेज, धीरे-धीरे निकाल गए 2 .62 लाख

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब पुलिस के एएसआई जतिंदरपाल सिंह का मोबाइल हैक करके बैंक खाते से 2 लाख 62 हजार 302 रुपये की राशि निकाल ली गई। एसएसपी के आदेश पर साइबर क्राइम सैल द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना साइबर क्राइम में केस दर्ज किया गया है।

विधानसभा हलका खडूर साहिब के गांव कल्ला निवासी अवतार सिंह के लड़के जतिंदरपाल सिंह ने बताया कि वह पंजाब पुलिस में फतेहाबाद चौकी में बतौर एएसआइ तैनात है। 23 अगस्त की रात को उसके मोबाइल नंबर 84270-65175 पर फतेहाबाद के सरपंच के व्हाट्सएप से एक मैसेज आया।

जिसे एएसआइ ने क्लिक कर दिया। मैसेज क्लिक होते ही जतिंदरपाल सिंह के मोबाइल पर बैंक खाते से संबंधित एक रुपया निकल गया। एएसआइ ने यह सोचते हलके में लिया कि शायद एसएमएस का एक रुपया काटा गया है। कुछ देर बाद जतिंदरपाल सिंह का मोबाइल हैक हो गया।

एएसआइ जतिंदरपाल सिंह ने बताया कि उसने अपने खाते में विदेश रहती बेटी की फीस भुगतान लिए पैसे जमा करवा रखे थे। बैंक जाकर विवरण मांगा तो पता पता कि उसके खाते से 2 लाख 62 हजार 302 रुपये की राशि निकल चुकी थी।

अब कीपैड मोबाइल पर आए जतिंदरपाल जतिंदरपाल सिंह ने बताया कि गांव के सरपंच का मोबाइल पहले हैक हुआ। जिसके बाद मेरा मोबाइल भी हैक हो गया। मेरी व्हाट्सएप डीपी पर पंजाब पुलिस की वर्दी वाली फोटो लगी थी। मुझे उस समय व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान नोन लिखा हुआ मैसेज मिला।