अखंड पाठ साहिब के प्रकाश के साथ 3 दिवसीय शहीदी सभा शुरू, देश विदेश से नतमस्तक होने उमड़ी संगत

जागरण टीम, फतेहगढ़ साहिब। माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बेमिसाल शहादत को समर्पित शहीदी सभा श्री फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धा और सम्मान के साथ शुरू हो गई है। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए।

यह वही पवित्र स्थान है, जहां माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया था। सिख इतिहास में इस धरती का विशेष महत्व है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब की यह भूमि दुनिया की सबसे महंगी और पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती है।

इसके बाद सुबह 9 बजे गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब से एक भव्य और अलौकिक नगर कीर्तन सजाया जाएगा। नगर कीर्तन पूरी धार्मिक मर्यादा और उत्साह के साथ विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब पहुंचेगा। 1 बजे गुरुद्वारा साहिब में होगा समाप्त नगर कीर्तन पांच प्यारों की अगुवाई में निकाला जाएगा। इसमें कीर्तन, शब्द गायन और गुरु साहिब के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब में समापन अरदास की जाएगी।