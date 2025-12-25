अखंड पाठ साहिब के प्रकाश के साथ 3 दिवसीय शहीदी सभा शुरू, देश विदेश से नतमस्तक होने उमड़ी संगत
फतेहगढ़ साहिब में अखंड पाठ साहिब के प्रकाश के साथ 3 दिवसीय शहीदी सभा शुरू हो गई है। देश विदेश से संगत नतमस्तक होने उमड़ रही है। शहीदी सभा में दूर-दूर ...और पढ़ें
जागरण टीम, फतेहगढ़ साहिब। माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बेमिसाल शहादत को समर्पित शहीदी सभा श्री फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धा और सम्मान के साथ शुरू हो गई है। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए।
यह वही पवित्र स्थान है, जहां माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया था। सिख इतिहास में इस धरती का विशेष महत्व है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब की यह भूमि दुनिया की सबसे महंगी और पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती है।
दीवान टोडर मल ने बिछा दिए थे सोने के सिक्के
सिख इतिहास के अनुसार, दीवान टोडर मल ने इस स्थान को खरीदने के लिए सोने के सिक्के जमीन पर बिछाए थे, ताकि माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ किया जा सके।
यह घटना सिख कौम की आस्था, त्याग और बलिदान की मिसाल मानी जाती है, जो आज भी लोगों को सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है।
गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होते हुए श्रद्धालु।
27 दिसंबर को डाला जाएगा भोग
गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी भाई अतर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह श्रद्धापूर्वक श्री अखंड पाठ साहिब शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को सुबह करीब 6 बजे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे।
इसके बाद सुबह 9 बजे गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब से एक भव्य और अलौकिक नगर कीर्तन सजाया जाएगा। नगर कीर्तन पूरी धार्मिक मर्यादा और उत्साह के साथ विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब पहुंचेगा।
1 बजे गुरुद्वारा साहिब में होगा समाप्त
नगर कीर्तन पांच प्यारों की अगुवाई में निकाला जाएगा। इसमें कीर्तन, शब्द गायन और गुरु साहिब के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब में समापन अरदास की जाएगी।
शहीदी सभा के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालु माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों की अद्वितीय शहादत को नमन करते हुए गुरु इतिहास से सीख लेंगे और अपने जीवन में सत्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प करेंगे। सीएम भगवंत मान भी नतमस्तक होने आएंगे।
