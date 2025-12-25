वीर साहिबजादों की शहादत को सलाम, पंजाब डीजीपी फतेहगढ़ साहिब पहुंचे; सुरक्षा का जायजा लिया

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव आज श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों सहित सभी शहीदों को नमन किया। डीजीपी ने शहीदों की कुर्बानी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके बाद डीजीपी गौरव यादव ने शहीदी सभा के प्रबंधों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक (यातायात) प्रबंधन और संगत की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी ने बताया कि शहीदी सभा के दौरान सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 3500 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सतर्क है और संगत की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है।