Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीर साहिबजादों की शहादत को सलाम, पंजाब डीजीपी फतेहगढ़ साहिब पहुंचे; सुरक्षा का जायजा लिया

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में डीजीपी ने साहिबज़ादों की शहादत को नमन किया। उन्होंने शहीदी सभा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी ने शहीदी सभा के दौ ...और पढ़ें

    Hero Image

    साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने पहुंचे डीजीपी (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव आज श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों सहित सभी शहीदों को नमन किया। डीजीपी ने शहीदों की कुर्बानी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद डीजीपी गौरव यादव ने शहीदी सभा के प्रबंधों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक (यातायात) प्रबंधन और संगत की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

    डीजीपी ने बताया कि शहीदी सभा के दौरान सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 3500 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सतर्क है और संगत की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है।

    डीजीपी ने यह भी बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। अलग-अलग रूट तय किए गए हैं और जगह-जगह पुलिस तैनात की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहीदी सभा के दौरान किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी और संगत को पूरी सुविधा दी जाएगी।