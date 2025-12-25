Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर में खौफनाक हमला, बिजली कर्मचारी पर दस्ती हथियारों से ताबड़तोड़ वार; 5 आरोपियों पर केस

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    गुरदासपुर में एक आदमी पर कुछ लोगों ने दस्ती हथियारों से हमला कर जख्मी कर दिया। बहरामपुर थाने की पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभिष ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरदासपुर में एक आदमी पर कुछ लोगों ने दस्ती हथियारों से हमला कर जख्मी कर दिया (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। काम पर जा रहे एक आदमी पर कुछ लोगों ने दस्ती हथियारों से हमला कर जख्मी कर दिया। बहरामपुर थाने की पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    अभिषेक निवासी पुरानी आबादी नजदीक कृष्ण मंदिर अवांखा ने बताया कि वह बिजली विभाग में काम करता है। वह दोदवा फीडर पर तैनात है।

    22 दिसंबर को वह अपनी मोटरसाइकिल से काम पर जा रहा था। सुबह करीब 9.50 बजे जब वह गांव मुन्नवाली के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही एक कार ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे वह सड़क पर गिर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित कार से उतरे और उस पर दस्ती हथियारों से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित के बयानों के आधार पर, जांच अधिकारी तिलक राज ने आरोपित संजू निवासी नई आबादी दाना मंडी अवांखा, वरिंदरजीत सिंह निवासी केरे, शेखर निवासी नई आबादी दाना मंडी अवांखा और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपितों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है।