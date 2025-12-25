गुरदासपुर में खौफनाक हमला, बिजली कर्मचारी पर दस्ती हथियारों से ताबड़तोड़ वार; 5 आरोपियों पर केस

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। काम पर जा रहे एक आदमी पर कुछ लोगों ने दस्ती हथियारों से हमला कर जख्मी कर दिया। बहरामपुर थाने की पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

अभिषेक निवासी पुरानी आबादी नजदीक कृष्ण मंदिर अवांखा ने बताया कि वह बिजली विभाग में काम करता है। वह दोदवा फीडर पर तैनात है।

22 दिसंबर को वह अपनी मोटरसाइकिल से काम पर जा रहा था। सुबह करीब 9.50 बजे जब वह गांव मुन्नवाली के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही एक कार ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे वह सड़क पर गिर गया।