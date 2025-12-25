गुरदासपुर में 117 ग्राम हेरोइन सहित 4 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने कसा शिकंजा; एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने बड़ी मात्रा में हैरोइन के साथ 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कलानौर थाने के एसआइ प्रलाद सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त के दौरान टी पुआइंट गेट नाहरपुर खद्दर रोड कलानौर पर मौजूद थे। इस दौरान आरोपित शमशेर सिंह निवासी लोपा को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपित से मिले लिफाफे में 95 ग्राम हैरोइन मिली। वहीं, इसी थाने के एएसआइ देस राज ने आरोपित गुरविंदर सिंह निवासी दलेलपुर को शक के आधार पर दाना मंडी कलानौर के पास टी पॉइंट से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपित से 10 ग्राम हैरोइन बरामद हुई।

दूसरी ओर काहनूवान थाने के एएसआइ निर्मल सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान आरोपित जयदीप सिंह निवासी काला बाला को नजदीक नहर पुल काला बाला से शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उसके पास मिले लिफाफे से 6 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। इसी तरह दीनानगर थाने के एएसआइ बलदेव सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ आरोपित असीस उर्फ आशु निवासी राम नगर को अड्डा बरियार से शक के आधार पर गिरफ्तार किया।