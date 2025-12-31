कौंसिल चुनावों से पहले पार्षदों के खिलाफ पटियाला में फूटा गुस्सा, इलाके में लगाए बोर्ड, लिखा- यहां वोट मांगने ना आएं
नाभा के मोहल्ला रिपुदमनपुरा के निवासियों ने नगर कौंसिल चुनावों से पहले स्थानीय पार्षदों के खिलाफ बगावत कर दी है। वर्षों से लंबित जल निकासी की समस्या औ ...और पढ़ें
यादविंदर गर्गस, पटियाला। नगर कौंसिल चुनाव की तारीख और समय तय होने से पहले ही पटियाला में नाभा के मोहल्ला रिपुदमनपुरा के लोगों ने स्थानीय पार्षदों के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। वर्षों से लंबित समस्याओं और बार-बार किए गए झूठे आश्वासनों से परेशान मोहल्लावासियों ने चुनाव से पहले ही अपना विरोध खुलकर दर्ज कराना शुरू कर दिया है।
मोहल्ला रिपुदमनपुरा की मुख्य एंट्री पर लोगों की ओर से पंजाबी भाषा में एक बैनर लगाया गया है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है— “कृपा करके एमसी इलेक्शन के लिए कोई वोट मंगने ना आए।” यह बैनर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
समस्याओं से परेशान हुए लोग
मोहल्ले के लोगों ने बताया कि रिपुदमनपुरा वार्ड नंबर 07 और वार्ड नंबर 21 में आता है। लंबे समय से मोहल्ले में पानी की निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई है। बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं और गलियों में कई दिनों तक पानी जमा रहता है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पार्षद नहीं निकाल पाए हल
इलाके के निवासियों का कहना है कि जब भी वे संबंधित पार्षदों से इस समस्या को लेकर संपर्क करते हैं, तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है। कोतवाली के पास स्थित नाले में ब्लॉकेज होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही। लोगों का सवाल है कि नाले की सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। यदि नाले में बार-बार रुकावट आ रही है, तो उसे दूर करना नगर कौंसिल और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है।
शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा निपटारा
मोहल्लावासियों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें कीं, लेकिन नाभा नगर कौंसिल के किसी भी पार्षद या अध्यक्ष ने उनकी सुध नहीं ली। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।
इसी से नाराज होकर मोहल्ले के सभी लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि आगामी नगर कौंसिल चुनाव के दौरान किसी भी पार्षद प्रत्याशी को इलाके में वोट मांगने नहीं दिया जाएगा और किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं किया जाएगा।
