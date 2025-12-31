कौंसिल चुनावों से पहले पार्षदों के खिलाफ पटियाला में फूटा गुस्सा, इलाके में लगाए बोर्ड, लिखा- यहां वोट मांगने ना आएं

यादविंदर गर्गस, पटियाला। नगर कौंसिल चुनाव की तारीख और समय तय होने से पहले ही पटियाला में नाभा के मोहल्ला रिपुदमनपुरा के लोगों ने स्थानीय पार्षदों के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। वर्षों से लंबित समस्याओं और बार-बार किए गए झूठे आश्वासनों से परेशान मोहल्लावासियों ने चुनाव से पहले ही अपना विरोध खुलकर दर्ज कराना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोहल्ला रिपुदमनपुरा की मुख्य एंट्री पर लोगों की ओर से पंजाबी भाषा में एक बैनर लगाया गया है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है— “कृपा करके एमसी इलेक्शन के लिए कोई वोट मंगने ना आए।” यह बैनर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

पार्षद नहीं निकाल पाए हल इलाके के निवासियों का कहना है कि जब भी वे संबंधित पार्षदों से इस समस्या को लेकर संपर्क करते हैं, तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है। कोतवाली के पास स्थित नाले में ब्लॉकेज होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही। लोगों का सवाल है कि नाले की सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। यदि नाले में बार-बार रुकावट आ रही है, तो उसे दूर करना नगर कौंसिल और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है।