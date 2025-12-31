लुधियाना नगर सीमा विस्तार पर अकाली दल का हमला, 110 गांवों की साझा जमीन हड़पने की साजिश के लगाए आरोप

जागरण संवाददाता, लुधियाना। शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लुधियाना से सटे इलाकों में कथित तौर पर “बैक डोर” से जमीन हड़पने की योजना लागू करने का आरोप लगाया है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का कहना है कि पहले जब सरकार ने लुधियाना से सटे 30 गांवों में 25 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का फैसला लिया था, तब भी अकाली दल ने तीखा विरोध किया था।

अब वही योजना नए रूप में लागू करने की कोशिश की जा रही है। अकाली दल ने लुधियाना नगर निगम द्वारा नगर निगम की सीमा को बढ़ाकर 110 और गांवों को इसमें शामिल करने के फैसले की कड़ी निंदा की है।

लोगों को होगा हार्थिक नुकसान अकाली दल के अनुसार, इस फैसले से संबंधित गांवों के लोगों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। नगर निगम सीमा में आने के बाद ग्रामीणों को मकान कर, पानी और सीवरेज शुल्क जैसे कई नए कर चुकाने पड़ेंगे। इसके साथ ही, इस कदम से गांवों की साझा जमीनों का स्वामित्व पंचायतों के हाथ से निकलने का भी खतरा है।