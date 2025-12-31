अमृतसर में एक किलो आइस ड्रग्स के साथ तस्कर काबू, दो अन्य मामलों में ड्रग मनी भी जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़े चार मामलों में कुल पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से आइस ड्रग और हेरोइन के साथ नकदी भी बरामद की है। सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

थाना घरिंडा की पुलिस ने मंगलवार रात नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान गांव भंडियारा निवासी मनजिंदर सिंह उर्फ तोती के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित इलाके में नशीले पदार्थों की खेप लेकर सप्लाई करने जा रहा है।