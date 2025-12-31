अमृतसर में एक किलो आइस ड्रग्स के साथ तस्कर काबू, दो अन्य मामलों में ड्रग मनी भी जब्त
अमृतसर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मामलों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से आइस ड्रग, हेरोइन औ
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़े चार मामलों में कुल पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से आइस ड्रग और हेरोइन के साथ नकदी भी बरामद की है। सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
थाना घरिंडा की पुलिस ने मंगलवार रात नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान गांव भंडियारा निवासी मनजिंदर सिंह उर्फ तोती के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित इलाके में नशीले पदार्थों की खेप लेकर सप्लाई करने जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे घेर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलो आइस ड्रग बरामद की गई। जांच में सामने आया है कि यह नशे की खेप कुछ दिन पहले पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन के माध्यम से घरिंडा क्षेत्र में गिराई गई थी, जिसे आरोपित ने उठाकर अपने कब्जे में ले लिया था। मंगलवार रात वह इसे आगे सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
अजनाला में ड्रग मनी के साथ तस्कर काबू
इसी तरह दूसरे मामले में थाना अजनाला की पुलिस ने 80 ग्राम हेरोइन और 1800 रुपये ड्रग मनी के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की पहचान रणगढ़ गांव निवासी जशनप्रीत सिंह और जुगल किशोर तथा बलड़वाल गांव निवासी सुनील मसीह के रूप में की है। पुलिस का कहना है कि आरोपित लंबे समय से इलाके में नशा सप्लाई करने में लगे हुए थे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।
मजीठा थाने में तस्कर गिरफ्तार
तीसरे मामले में मजीठा थाना पुलिस ने गांव कलेर मांगट निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ लव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन और 200 रुपये ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नशीले पदार्थों की सप्लाई कहां से हो रही थी और इनके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
