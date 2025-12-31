चोरी से पहले ही गिरफ्तार... फरीदकोट में लूट की साजिश बना रहे 5 शातिर हथियार सहित पकड़े गए

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। थाना सिटी कोटकपूरा की पुलिस ने लूट की साजिश बना रहे गिरोह के पांच सदस्यों को तेजधार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी कोटकपूरा में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

आरोपियों की पहचान कोटकपूरा के सिखांवाला रोड निवासी बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू, आकाशदीप सिंह, गांव बुर्ज हरिका निवासी सलमान खान उर्फ भोला, यूसफ खान और राम बस्ती निवासी कृष्ण सिंह के रूप में हुई है। डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि, एसएचओ सिटी इंस्पेक्टर चमकौर सिंह की निगरानी में एएसआई नवदीप सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि पांच युवक तेजधार हथियारों से लैस होकर बंद पड़ी एक फैक्ट्री में छिपकर राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं।