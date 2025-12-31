काम के बहाने दोस्त ले गया साथ, खेतों में संदिग्ध अवस्था में मिला शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के थाना मकसूदां क्षेत्र के अंतर्गत गांव नंगल सलेमपुर के पास भूत कॉलोनी के खेतों में एक युवक का शव मिला है। सुबह खेतों में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान धोगड़ी रोड निवासी अमृत के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।



मृतक के परिजनों ने अमृत के एक दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमृत की मां और अन्य रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और रो-रोकर बताया कि उनके बेटे को उसका दोस्त काम के बहाने घर से लेकर गया था। अमृत की मौत के पीछे उसी दोस्त की भूमिका हो सकती है और उसे इस घटना के बारे में पूरी जानकारी है। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें