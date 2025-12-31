काम के बहाने दोस्त ले गया साथ, खेतों में संदिग्ध अवस्था में मिला शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया
जालंधर के नंगल सलेमपुर गांव के भूत कॉलोनी के खेतों में अमृत नामक युवक का शव मिला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अमृत का दोस्त काम के बहाने उसे घर से ले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के थाना मकसूदां क्षेत्र के अंतर्गत गांव नंगल सलेमपुर के पास भूत कॉलोनी के खेतों में एक युवक का शव मिला है। सुबह खेतों में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान धोगड़ी रोड निवासी अमृत के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
मृतक के परिजनों ने अमृत के एक दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमृत की मां और अन्य रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और रो-रोकर बताया कि उनके बेटे को उसका दोस्त काम के बहाने घर से लेकर गया था। अमृत की मौत के पीछे उसी दोस्त की भूमिका हो सकती है और उसे इस घटना के बारे में पूरी जानकारी है। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है।
घटना की सूचना मिलते ही थाना मकसूदां पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से खेतों में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की मौत ठंड लगने के कारण हुई हो सकती है।
मौके पर पहुंची पुलिस जांच करते हुए।
अस्पताल में काम करता था मृतक
परिवार के अनुसार अमृत कैपिटल अस्पताल में नौकरी करता था और दो बच्चों का पिता था। रोज की तरह वह रात की ड्यूटी के बाद सुबह घर लौटा था। इसी दौरान उसका दोस्त गौरा वहां पहुंच गया और किसी काम का बहाना बनाकर उसे घर से साथ ले गया। करीब पांच घंटे बीत जाने के बाद जब अमृत घर वापस नहीं लौटा तो परिवार को चिंता हुई।
परिजनों ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आ रहा था। इसके बाद परिजन उसकी तलाश करते हुए भूत कॉलोनी की ओर पहुंचे, जहां खेतों में अमृत का शव पड़ा मिला।
जांच के लिए भेजा शव
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि मौत के कारणों को स्पष्ट किया जा सके।
