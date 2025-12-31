नए साल की पार्टी बेफिक्र मनाएं महिलाएं, चंडीगढ़ पुलिस की मेगा तैनाती; घर तक छोड़ेंगी स्पेशल PCR
नववर्ष के जश्न के दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी, जिनमें लेडी पुलिस भी शामिल हैं, क्लबों ...और पढ़ें
क्लबों के बाहर तैनात होंगी लेडी पुलिस, जरूरत पड़ी तो महिलाओं को घर भी छोड़ आएंगी
शहर में जगह-जगह लगेंगे नाके, एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे शहर की सुरक्षा व्यवस्था
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
नववर्ष के जश्न के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस व प्रशासन ने शहर में कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोकने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए शहर भर में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर नए साल का स्वागत कर सकें। शहर की एसएसपी कंवरदीप काैर के मुताबिक शहर के क्लबों व माल के बाहर विशेष रूप से लेडी पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। अगर किसी महिला या युवती को मदद की जरूरत पड़ी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित घर भी छोड़कर आएंगी। इसके लिए विशेष पीसीआर वाहन तैनात किए जाएंगे।
पुलिस के अनुसार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए 12 गजटेड अधिकारी, 20 इंस्पेक्टर और 16 एसएचओ फील्ड में तैनात रहेंगे। सभी प्रमुख बाजारों, क्लबों, माल और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शहर की बाहरी सड़कों पर 18 नाके और अंदरूनी सड़कों पर 44 नाके लगाए जाएंगे, जहां वाहनों की सघन जांच की जाएगी। ड्रंकन ड्राइव के भी नाके लगाएं जाएंगे ताकि कोई शराब पीकर गाड़ी न चलाए। ऐसे में लोगों को भी विशेष ध्यान रखना होगा और जरूरत पड़ने पर कैब का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर के कई प्रमुख स्थानों पर फायर टेंडर और एंबुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस-प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का साथ दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।
