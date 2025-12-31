नए साल की पार्टी बेफिक्र मनाएं महिलाएं, चंडीगढ़ पुलिस की मेगा तैनाती; घर तक छोड़ेंगी स्पेशल PCR

क्लबों के बाहर तैनात होंगी लेडी पुलिस, जरूरत पड़ी तो महिलाओं को घर भी छोड़ आएंगी

शहर में जगह-जगह लगेंगे नाके, एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे शहर की सुरक्षा व्यवस्था

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

नववर्ष के जश्न के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस व प्रशासन ने शहर में कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोकने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए शहर भर में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर नए साल का स्वागत कर सकें। शहर की एसएसपी कंवरदीप काैर के मुताबिक शहर के क्लबों व माल के बाहर विशेष रूप से लेडी पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। अगर किसी महिला या युवती को मदद की जरूरत पड़ी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित घर भी छोड़कर आएंगी। इसके लिए विशेष पीसीआर वाहन तैनात किए जाएंगे।