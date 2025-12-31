Language
    कबाड़ की दुकान से तस्करी का खेल: बदायूं के दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब में होनी थी अफीम की सप्लाई

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    एएनटीएफ बरेली यूनिट ने बदायूं के दो तस्करों, फैसल खान उर्फ अर्शी और आलिम को 3.50 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। ये तस्कर अफीम को पंजाब में सप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। एएनटीएफ बरेली यूनिट ने साढ़े तीन किलो अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह उसे पंजाब के लोगों को सप्लाई करते हैं। एएनटीएफ ने आरोपितों के पास से तीन मोबाइल और 3650 रुपए भी बरामद किए हैं।

    एएनटीएफ टीम के मुताबिक, गिरफ्तार दो तस्करों ने अपना नाम बदायूं निवासी फैसल खान उर्फ अर्शी व आलिम बताया। फैसल खान उर्फ अर्शी की कबाड़ लेने व बेचने की दुकान बदायूं में है।

    आरोपितों ने बताया कि ज्ञान सिंह नाम का एक व्यक्ति उस की दुकान पर स्कूटी से यह सामान लेकर आता है। ज्ञान सिंह से उन्होंने ये अफीम डेढ़ लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिया था।

    इसे मुनाफे से बचने के लिए पंजाब की एक पार्टी से बातचीत हुई थी। दोनों आरोपित उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।

     

