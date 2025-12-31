Language
    Jalandhar Accident: फिलौर हाईवे पर बेकाबू कार ने बदला ट्रैक, हादसे में पांच गाड़ियां क्षतिग्रस्त; महिला गंभीर रूप घायल

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:25 PM (IST)
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:25 PM (IST)

    फिलौर हाईवे पर एक बेकाबू कार के ट्रैक बदलने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में पांच गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई ...और पढ़ें

    बेकाबू कार ट्रैक बदल दूसरे ट्रैक पर पहुंची, हादसे में पांच कारें हुई क्षतिग्रस्त।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। फिलौर हाईवे पर एक ही दिन दूसरा बड़ा हादसा सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे पर एक कार अचानक अपना ट्रैक छोड़कर दूसरे ट्रैक में आ गई। हादसे से बचने के चक्कर में आ रहे वाहन के चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां आपस में टकरा गईं।

    इस भीषण टक्कर में कुल पांच गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और एक पलटने के कारण एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के दौरान राहगीरों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना राहगीरों ने सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम को दी।

    हादसे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद कार चालक जतिंदर सिंह ने बताया कि वह फिल्लौर से जालंधर ओर आ रहे थे कि उसी दौरान जालंधर से फिल्लौर की आ रही कार उनकी साइट गई, जिस कारण कार पहले उससे आगे चल रही दो कारों को टकराने के उसकी कार में टकरा गई।

    इस हादसे के दौरान पांच कारों का नुकसान हुआ और कार पलट गई। वह हादसे के दौरान कार को सीधा करवाने के लिेए गए तो मौके का फायदा उठा कार चालक मौके से भाग गया, जिसकी सूचना होना सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम को दी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई।