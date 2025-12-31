Jalandhar Accident: फिलौर हाईवे पर बेकाबू कार ने बदला ट्रैक, हादसे में पांच गाड़ियां क्षतिग्रस्त; महिला गंभीर रूप घायल

संवाद सहयोगी, जालंधर। फिलौर हाईवे पर एक ही दिन दूसरा बड़ा हादसा सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे पर एक कार अचानक अपना ट्रैक छोड़कर दूसरे ट्रैक में आ गई। हादसे से बचने के चक्कर में आ रहे वाहन के चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां आपस में टकरा गईं।

इस भीषण टक्कर में कुल पांच गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और एक पलटने के कारण एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के दौरान राहगीरों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना राहगीरों ने सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम को दी।

हादसे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद कार चालक जतिंदर सिंह ने बताया कि वह फिल्लौर से जालंधर ओर आ रहे थे कि उसी दौरान जालंधर से फिल्लौर की आ रही कार उनकी साइट गई, जिस कारण कार पहले उससे आगे चल रही दो कारों को टकराने के उसकी कार में टकरा गई।