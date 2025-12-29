Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटियाला में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, शव राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर आरोपित फरार, बीती रात घर से ले गए थे युवक

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    पटियाला की संजय कॉलोनी में 17 वर्षीय बीरू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक शव को राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। बीरू दसवीं का छात्र थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोली लगने से हुई नाबालिग की मौत।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के थाना कोतवाली क्षेत्र में आने वाली संजय कॉलोनी में एक नाबालिग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान साढ़े 17 वर्षीय बीरू के रूप में हुई है। आरोपित युवक गोली मारकर हत्या करने के बाद उसका शव राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गए।  पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार बीरू दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ-साथ एक हेयर सैलून में काम भी करता था। परिवार का कहना है कि वह मेहनती और शांत स्वभाव का था। मृतक के पिता पाल सिंह ने बताया कि उन्हें भी जानकारी नहीं कि उनके बेटे की हत्या क्यों की गई है। 

    यह भी पढ़ें- भिवाड़ी से लापता दो नाबालिग बच्चियां पंजाब में मिलीं, महज 24 घंटे में पुलिस ने अमृतसर से किया रेस्क्यू

    बीती रात कुछ युवक ले गए थे साथ

    मृतक के पिता पाल सिंह ने बताया कि बीती रात कुछ युवक उनके बेटे को अपने साथ बुलाकर ले गए थे। इसके बाद देर रात उन्हें बेटे के घायल होने और उसकी मौत की सूचना मिली। उन्हें यही बताया गया कि बेटे को गोली लगी है और वह अस्पताल में है। 

    परिजनों के अनुसार, जब वे राजिंदरा अस्पताल पहुंचे तो वहां बीरू का शव मिला। युवक को गोली लगी हुई थी, जिससे उसकी मौके पर ही या अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- निगम कार्यालय में बुजुर्ग महिला लिफ्ट में फंसी, 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाली बाहर, कर्मचारियों ने अधिकारियों के कमरे लॉक किए

    परिवार में शौक, इंसाफ की मांग

    पिता पाल सिंह का कहना है कि उन्हें अब तक यह समझ नहीं आ पा रहा है कि उनके बेटे की हत्या किस वजह से की गई। उन्होंने किसी से कोई रंजिश होने से भी इनकार किया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। 
    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और उन युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बीरू को घर से बुलाकर ले गए थे।

    यह भी पढ़ें- पंजाब कैबिनेट बैठक का फैसला, एसएएस नगर में शामिल बनूड़ व पटियाला का हरियाणा बना तहसील, जल्द मुख्यमंत्री मान देंगे जानकारी