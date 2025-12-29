पटियाला में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, शव राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर आरोपित फरार, बीती रात घर से ले गए थे युवक
पटियाला की संजय कॉलोनी में 17 वर्षीय बीरू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक शव को राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। बीरू दसवीं का छात्र थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के थाना कोतवाली क्षेत्र में आने वाली संजय कॉलोनी में एक नाबालिग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान साढ़े 17 वर्षीय बीरू के रूप में हुई है। आरोपित युवक गोली मारकर हत्या करने के बाद उसका शव राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीरू दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ-साथ एक हेयर सैलून में काम भी करता था। परिवार का कहना है कि वह मेहनती और शांत स्वभाव का था। मृतक के पिता पाल सिंह ने बताया कि उन्हें भी जानकारी नहीं कि उनके बेटे की हत्या क्यों की गई है।
बीती रात कुछ युवक ले गए थे साथ
मृतक के पिता पाल सिंह ने बताया कि बीती रात कुछ युवक उनके बेटे को अपने साथ बुलाकर ले गए थे। इसके बाद देर रात उन्हें बेटे के घायल होने और उसकी मौत की सूचना मिली। उन्हें यही बताया गया कि बेटे को गोली लगी है और वह अस्पताल में है।
परिजनों के अनुसार, जब वे राजिंदरा अस्पताल पहुंचे तो वहां बीरू का शव मिला। युवक को गोली लगी हुई थी, जिससे उसकी मौके पर ही या अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई।
परिवार में शौक, इंसाफ की मांग
पिता पाल सिंह का कहना है कि उन्हें अब तक यह समझ नहीं आ पा रहा है कि उनके बेटे की हत्या किस वजह से की गई। उन्होंने किसी से कोई रंजिश होने से भी इनकार किया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और उन युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बीरू को घर से बुलाकर ले गए थे।
