पटियाला में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, शव राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर आरोपित फरार, बीती रात घर से ले गए थे युवक

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के थाना कोतवाली क्षेत्र में आने वाली संजय कॉलोनी में एक नाबालिग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान साढ़े 17 वर्षीय बीरू के रूप में हुई है। आरोपित युवक गोली मारकर हत्या करने के बाद उसका शव राजिंदरा अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें