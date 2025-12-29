पंजाब कैबिनेट बैठक शुरू, मनरेगा से संबंधित बुलाए गए विधानसभा सत्र से पहले सीएम निवास पर बुलाई गई, जल्द मंत्री मुंडिया देंगे जानकारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार मनरेगा में किए जा रहे बदलाव के खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। मनरेगा में किए गए संशोधन के खिलाफ बुलाए गए विशेष सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई बैठक शुरू हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें