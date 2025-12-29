AAP के '13 खतरनाक अपराधी ढेर' वाले दावे पर बाजवा का तगड़ा पलटवार, कहा- ' ये खोखला झूठ'
प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पंजाब में 13 अपराधियों को ढेर करने और 916 को गिरफ्तार करने के दावों को खारिज किया है। बाजवा ने कहा कि मा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चालू वर्ष के दौरान पंजाब पुलिस ने 13 खतरनाक अपराधियों को ढेर किया और 916 को गिरफ्तार किया।
बाजवा ने कहा, मुख्यमंत्री केवल खोखले दावे करके पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब में टारगेट किलिंग, गैंग्स्टरों का बढ़ता प्रभाव और वसूली के केसों में अपार वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, अपराधी बेखौफ हैं, गिरोह शर्तें तय कर रहे हैं और कारोबारी डर के साए में काम कर रहे हैं। बाजवा ने कहा कि संगठित तस्कर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है। अवैध खनन के मुद्दे पर बाजवा ने आरोप लगाया कि खनन माफिया आम आदमी पार्टी सरकार की सक्रिय मिलीभगत से काम कर रहा है।
