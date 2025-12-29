AAP के '13 खतरनाक अपराधी ढेर' वाले दावे पर बाजवा का तगड़ा पलटवार, कहा- ' ये खोखला झूठ'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चालू वर्ष के दौरान पंजाब पुलिस ने 13 खतरनाक अपराधियों को ढेर किया और 916 को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाजवा ने कहा, मुख्यमंत्री केवल खोखले दावे करके पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब में टारगेट किलिंग, गैंग्स्टरों का बढ़ता प्रभाव और वसूली के केसों में अपार वृद्धि हुई है।