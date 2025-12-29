देश में सबसे अधिक बुजुर्गों के आंकड़ों में पंजाब चौथे नंबर पर, अभी से हेल्थ सेक्टर में बदलाव की जरूरत, अन्यथा कैंसर करेगा परेशान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी 11.6 फीसदी है। पूरे भारत में राज्य चौथे स्थान पर है। पंजाब में बुजुर्गों की बढ़ रही गिनती ने सेहत विशेषज्ञों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। एक नई रिसर्च के अनुसार चेतावनी दी गई है कि पंजाब में बुजुर्गों के बीच कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने, जांच करने और इलाज के लिए खास रणनीतियां बनानी होंगी।

