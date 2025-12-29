भिवाड़ी से लापता दो नाबालिग बच्चियां पंजाब में मिलीं, महज 24 घंटे में पुलिस ने अमृतसर से किया रेस्क्यू

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। भिवाड़ी थाना पुलिस ने आशियाना तरंग और कजारिया ग्रीन सोसायटी से लापता हुई दो नाबालिग बच्चियों को महज 24 घंटे में पंजाब के अमृतसर से सकुशल बरामद कर लिया। दोनों बच्चियों को सुरक्षित भिवाड़ी लाकर सीडब्ल्यूसी अलवर के समक्ष पेश किया गया।

