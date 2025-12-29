भिवाड़ी से लापता दो नाबालिग बच्चियां पंजाब में मिलीं, महज 24 घंटे में पुलिस ने अमृतसर से किया रेस्क्यू
भिवाड़ी पुलिस ने आशियाना तरंग और कजारिया ग्रीन सोसायटी से लापता हुई दो नाबालिग बच्चियों को 24 घंटे के भीतर पंजाब के अमृतसर से सकुशल बरामद कर लिया। पुल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। भिवाड़ी थाना पुलिस ने आशियाना तरंग और कजारिया ग्रीन सोसायटी से लापता हुई दो नाबालिग बच्चियों को महज 24 घंटे में पंजाब के अमृतसर से सकुशल बरामद कर लिया। दोनों बच्चियों को सुरक्षित भिवाड़ी लाकर सीडब्ल्यूसी अलवर के समक्ष पेश किया गया।
यह भी पढ़ें- परिवहन सुविधा के अभाव में थम गया रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, अब रैपिड मेट्रो से आस
थानाधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस थाना भिवाड़ी, सीडीटी सर्किल भिवाड़ी और डीएसटी की संयुक्त तीन विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व पंजाब के विभिन्न जिलों में लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बच्चियों तक पहुंच बनाई।
ट्यूशन के लिए निकली थी बच्चियां
थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर को दोनों बच्चियां घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थीं, लेकिन ट्यूशन पहुंचने के बजाय लापता हो गईं। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्चियां भिवाड़ी बस डिपो की ओर जाती हुई दिखाई दीं। इस इनपुट के आधार पर भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण के निर्देश पर संयुक्त टीमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब रवाना की गईं।
मुखबिर तंत्र से मिली सूचनाओं, साइबर सेल की 24 घंटे की तकनीकी सहायता और भिवाड़ी कंट्रोल रूम द्वारा अन्य राज्यों की पुलिस से लगातार समन्वय के चलते आखिरकार बच्चियों को अमृतसर से सकुशल बरामद कर लिया गया।
यह भी पढ़ें- दर्शन करने खाटू श्याम जा रहे रेवाड़ी के चार युवकोंं को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, दो की मौके पर मौत
पूरे प्रकरण में परिवादियों और स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया और किसी भी तरह की अफवाहों को दरकिनार करते हुए सामाजिक समरसता बनाए रखी, जिससे पुलिस को कार्रवाई में तेजी मिली।
भिवाड़ी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने बच्चों से निरंतर संवाद बनाए रखें, उनके स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन व कोचिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया संपर्कों की भी जानकारी रखें और सही-गलत की समझ विकसित करने में उनका मार्गदर्शन करें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।