दर्शन करने खाटू श्याम जा रहे रेवाड़ी के चार युवकोंं को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, दो की मौके पर मौत
रेवाड़ी के कालाका गांव के चार युवक खाटू श्याम जी दर्शन को जा रहे थे। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओढ़ी गांव के पास रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक से उनकी इको कार की टक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली- जयपुर हाईवे पर ओढ़ी गांव के समय रॉन्ग साइड आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से इको गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक ही गांव के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गाड़ी सवार सभी युवक राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव कालाका के रहने वाले करीब 30 वर्षीय पवन, 25 वर्षीय प्रवीण व विक्रम एक अन्य साथी के साथ इको कार में सवार होकर रविवार रात को खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे।
मौके पर मची चीख पुकार
दिल्ली जयपुर हाईवे पर ओढ़ी गांव के समीप सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से एक गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।
यह भी पढ़ें- परिवहन सुविधा के अभाव में थम गया रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, अब रैपिड मेट्रो से आस
सूचना के बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस ने चारों घायलों को रेवाड़ी के अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने पवन व प्रवीण को मृत घोषित कर दिया! जबकि विक्रम की गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया है! हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया! पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।