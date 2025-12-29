दर्शन करने खाटू श्याम जा रहे रेवाड़ी के चार युवकोंं को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, दो की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली- जयपुर हाईवे पर ओढ़ी गांव के समय रॉन्ग साइड आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से इको गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक ही गांव के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गाड़ी सवार सभी युवक राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव कालाका के रहने वाले करीब 30 वर्षीय पवन, 25 वर्षीय प्रवीण व विक्रम एक अन्य साथी के साथ इको कार में सवार होकर रविवार रात को खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे।