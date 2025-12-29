निगम कार्यालय में बुजुर्ग महिला लिफ्ट में फंसी, 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाली बाहर, कर्मचारियों ने अधिकारियों के कमरे लॉक किए
जालंधर नगर निगम कार्यालय की लिफ्ट में एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला 15-20 मिनट तक फंसी रही। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर नगर निगम कार्यालय की लिफ्ट में आज, सोमवार, एक दिवयांग महिला फंस गई। तकरीबन 15-20 मिनट तक फंसे रहने के बाद नगर निगम कार्यालय में हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए नगर निगम कर्मचारियों ने सोमवार महिला को निकालने के बाद अधिकारियों के कमरों के बाहर ताले लटका दिए।
मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम कार्यालय में बुजुर्ग महिला किसी काम से पहुंची थी। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए महिला लिफ्ट में चढ़ गई। लेकिन लिफ्ट बीच में ही फंस गई। लिफ्ट से महिला की आवाजें आने के बाद उसे रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों ने 15-20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट से महिला को बाहर निकाला।
निगम यूनियन के नेता निगम कमिश्नर संदीप ऋषि से बातचीत करते हुए।
कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया
नगर निगम कर्मचारियों ने जानकारी दी कि लिफ्ट को खोलने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बहार निकालने में कर्मचारी सफल रहे। कर्मचारियों का कहना था कि महिला बुजुर्ग थी, इसके साथ ही वह दिल की मरीज भी थी। नगर निगम कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि अगर महिला को इस स्थिति में कुद हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता।
निगम अधिकरियों पर फूंटा कर्मचारियों का गुस्सा
महिला के बाहर निकलते ही नगर निगम कर्मचारियों का गुस्सा अधिकारियों पर निकलना शुरू हो गया। गुस्से में नगर निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और एक्सईएन के कमरों को ताला लगा दिया। यूनियन ने कमरों को ताला लगाने के बाद चाबी निगम कमिश्नर संदीप ऋषि को दे दी।
यूनियन नेताओं ने कहा कि अगर अधिकारी अपने परिसर की लिफ्ट को ही ठीक नहीं करवा सकते तो शहर का क्या भला करेंगे। बता दे की नगर निगम की मेयर ऑफिस की तरफ की लिफ्ट और पब्लिक यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट कई महीनो से खराब पड़ी है। कई बार इनमें लोग फंस चुके हैं और मेयर ऑफिस वाली लिफ्ट का तो एक दरवाजा भी तोड़ना पड़ा था।
