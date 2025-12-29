निगम कार्यालय में बुजुर्ग महिला लिफ्ट में फंसी, 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाली बाहर, कर्मचारियों ने अधिकारियों के कमरे लॉक किए

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर नगर निगम कार्यालय की लिफ्ट में आज, सोमवार, एक दिवयांग महिला फंस गई। तकरीबन 15-20 मिनट तक फंसे रहने के बाद नगर निगम कार्यालय में हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए नगर निगम कर्मचारियों ने सोमवार महिला को निकालने के बाद अधिकारियों के कमरों के बाहर ताले लटका दिए।

मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम कार्यालय में बुजुर्ग महिला किसी काम से पहुंची थी। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए महिला लिफ्ट में चढ़ गई। लेकिन लिफ्ट बीच में ही फंस गई। लिफ्ट से महिला की आवाजें आने के बाद उसे रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों ने 15-20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट से महिला को बाहर निकाला।