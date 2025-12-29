अमृतसर में मिला भ्रूण, कुत्ते मुंह में डाल ले जा रहे थे, लोगों ने किया रिकवर; पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, जांच शुरू

जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब वहां एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला। इस संवेदनशील और दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में तनाव और चिंता फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस से दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

