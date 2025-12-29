अमृतसर में मिला भ्रूण, कुत्ते मुंह में डाल ले जा रहे थे, लोगों ने किया रिकवर; पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, जांच शुरू
अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला, जिसे आवारा कुत्ते ले जा रहे थे। एक युवक ने देखकर पुलिस को सूचना दी। घटना से इलाके में तनाव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब वहां एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला। इस संवेदनशील और दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में तनाव और चिंता फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस से दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इलाके के एक युवक ने देखा कि कुछ आवारा कुत्ते अपने मुंह में एक छोटा सा भ्रूण दबाकर ले जा रहे थे। यह दृश्य देखते ही युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए कुत्तों को वहां से भगाया और तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें- पंजाब के बुजुर्गों में क्यों बढ़ने लगा कैंसर? चौंकाने वाली रिपोर्ट
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भ्रूण को वहां किसने और किन परिस्थितियों में फेंका। इस मामले को गंभीर मानते हुए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान की जा सके।
मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- बटाला में सड़क हादसा, मोपेड को बस ने मारी टक्कर, एक गंभीर घायल; पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया
जांच के लिए भेजा गया भ्रूण
भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भ्रूण कितने समय का था और उसकी स्थिति क्या थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो वह बिना डर पुलिस के साथ साझा करे। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।