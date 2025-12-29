मोहाली की एयरहोस्टेस की गुरुग्राम में मौत, दोस्तों संग पार्टी के बाद बिगड़ी थी तबीयत

जागरण संवाददाता, मोहाली। मां-बाप ने लाड़ प्यार से पढ़ा लिखाकर कामयाब किया और जब बेटी की मौत की खबर आई तो पूरी तरह से टूट गए। मोहाली के बलौंगी निवासी 25 वर्षीय एयरहोस्टेस सिमरन डडवाल की मौत से पूरा गांव सदमे में है। मौत की वजह अभी स्पस्ट नहीं है।

सिमरन दिल्ली में रह रही थीं। शनिवार-रविवार रात वह गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 में अपनी एक दोस्त के फ्लैट पर आई थी। यहां दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी की। सुबह सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सिमरन ने दम तोड़ दिया।