बटाला में सड़क हादसा, मोपेड को बस ने मारी टक्कर, एक गंभीर घायल; पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया

जागरण संवाददाता, बटाला। गुरदासपुर के बटाला में अड्डा मीर कचाना के पास हुए एक सड़क हादसे में मोपेड सवार व्यक्ति बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

थाना किला लाल सिंह की पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना किला लाल सिंह में तैनात एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि घायल की पहचान दिलबाग सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी गांव रौड़ खहिरा के रूप में हुई है।

दिलबाग सिंह ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि 3 दिसंबर को वह अपनी मोपेड पर किसी काम से जा रहा था। जब वह अड्डा मीर कचाना के समीप पहुंचा, तभी एक निजी कंपनी की बस नंबर पीबी-06 ई-2876 के चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार से बस चलाते हुए उसकी मोपेड को साइड से टक्कर मार दी।