    बटाला में सड़क हादसा, मोपेड को बस ने मारी टक्कर, एक गंभीर घायल; पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया

    By Sunil Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    बटाला में अड्डा मीर कचाना के पास हुए एक सड़क हादसे में मोपेड सवार दिलबाग सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। एक निजी बस ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे ...और पढ़ें

    एक्सीडेंट में मोपेड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    जागरण संवाददाता, बटाला। गुरदासपुर के बटाला में अड्डा मीर कचाना के पास हुए एक सड़क हादसे में मोपेड सवार व्यक्ति बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    थाना किला लाल सिंह की पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना किला लाल सिंह में तैनात एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि घायल की पहचान दिलबाग सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी गांव रौड़ खहिरा के रूप में हुई है।

    दिलबाग सिंह ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि 3 दिसंबर को वह अपनी मोपेड पर किसी काम से जा रहा था। जब वह अड्डा मीर कचाना के समीप पहुंचा, तभी एक निजी कंपनी की बस नंबर पीबी-06 ई-2876 के चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार से बस चलाते हुए उसकी मोपेड को साइड से टक्कर मार दी।

     

    पीड़ित को गंभीर चोटें आईं

    टक्कर इतनी तेज थी कि दिलबाग सिंह सड़क पर गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें आईं। हादसे में उसकी मोपेड भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है।

     

    समझौते की कोशिशें विफल हुईं

    एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि घायल के अनुसार, घटना के बाद कुछ लोगों ने मौके पर ही बस चालक से समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद घायल ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

    पुलिस ने दिलबाग सिंह के बयानों के आधार पर बस चालक यादविंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी नजदीक गुरु का बाग, अमृतसर, हाल निवासी मान नगर, थाना सिविल लाइन बटाला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

     

