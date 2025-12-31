गुरूद्वारा साहिब के पाठी को घेर नशेड़ी ने किया हमला, तेजधार हथियार से सिर पर वार, 35 हजार रुपए लूटे

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठाकनोट में गुरूद्वारा साहिब के पाठी को रास्ते में रोक कर उस पर हमला करके लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित पाठी को स्थानीय लोगों की ओर से सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सिंह पुरा मोहल्ले के पाठी पर उन्हीं के मोहल्ले के एक युवक की ओर से जानलेवा हमला किया गया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया।

