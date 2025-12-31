गुरूद्वारा साहिब के पाठी को घेर नशेड़ी ने किया हमला, तेजधार हथियार से सिर पर वार, 35 हजार रुपए लूटे
पठानकोट में गुरुद्वारा साहिब के पाठी हरपाल सिंह पर सिंह पुरा मोहल्ले के एक नशेड़ी युवक ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने उनसे 35 हजार रुपये न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठाकनोट में गुरूद्वारा साहिब के पाठी को रास्ते में रोक कर उस पर हमला करके लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित पाठी को स्थानीय लोगों की ओर से सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सिंह पुरा मोहल्ले के पाठी पर उन्हीं के मोहल्ले के एक युवक की ओर से जानलेवा हमला किया गया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया।
युवक की और से उनसे नकदी व मोबाइल फोन लूट लिया गया। पीड़ित गुरुद्वारा साहिब के पाठी हरपाल सिंह ने बताया कि वह सिंहपुर मोहल्ला के निवासी हैं और किसी कार्य से खानपुर चौक गए हुए थे। वापसी के दौरान मोहल्ले के ही एक युवक ने उनकी मोटरसाइकिल के आगे हाथ देकर उन्हें रोका। जैसे ही उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, आरोपी ने तेजधार हथियार से उनके सिर पर हमला कर दिया।
उनके पास से करीब 35 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन, गुरुद्वारा साहिब की रसीद बुक व अन्य जरूरी सामान छीन लिया गया है।
हमला करने वाला युवक नशेड़ी
घटना के बाद मोहल्ला निवासियों की ओर से घायल हरपाल सिंह को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मोहल्ला निवासियों ने बताया कि हमला करने वाला युवक नशेड़ी है और अकसर ही नशे की हालत में रहता है। पहले भी आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग इलाका निवासी उठा चुके हैं।
पहले भी दे चुका लूट की वारदातों को अंजाम
मोहल्ला वासियों का आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी हरपाल सिंह का मोबाइल फोन छीन चुका है और अब दोबारा उन्हें रोककर गंभीर हमला करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मोहल्ला वासियों और पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि ऐसे असामाजिक तत्वों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है।
